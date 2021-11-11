Меняет СИЗО и пытается установить отцовство: что сейчас происходит с экс-начальником ГИБДД Ставрополья Алексеем Сафоновым

Алексей Сафонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С момента ареста Алексея Сафонова, занимавшего пост начальника ГИБДД Ставропольского края, прошло 3,5 месяца. Как выяснила «КП-Ставрополь», за это время в жизни полковника произошло многое: от постоянной смены СИЗО до рождения третьего ребенка. Подробнее - в нашем материале.

Полковника Алексея Сафонова задержали 20 июля 2021 года. Следователи полагают, с 2017 по 2020 год включительно в должности начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю и в составе преступного сообщества, куда вошли его подчиненные и сотрудники на пенсии, он брал дань с бензовозов и перевозчиков зерна. Среди участников «транспортной мафии» - бывший начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, замначальника Александр Ткаченко и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков.

Сафонов любил эффектно работать на публику, иногда даже гонялся за нарушителями на своем авто. Фото: стоп-кадр видео

За помощь коммерсантам в организации «зеленого коридора» для грузовиков Алексей Сафонов, полагает следствие, получил взятку в размере около 19,5 млн рублей. Как ранее писала «КП-Ставрополь», за пропуск фур, нарушающих ПДД и требования перевозки, владельцы фирм и предприниматели платили ежемесячно по 10 тысяч рублей с машины.

Адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Сергей Шишов, защищающий интересы полковника, рассказал корреспонденту «КП-Ставрополь», что с 21 июля его доверитель остается под арестом.

- За 3,5 месяца нахождения под стражей подзащитный содержался в следственном изоляторе Республики Калмыкия, следственных изоляторах Ставрополя и Пятигорска, а в настоящее время его этапируют в следственный изолятор Ростовской области, возможно, в Новочеркасск, - обращает внимание собеседник. - Такие действия мы расцениваем как оказание давления на нашего подзащитного, поскольку от места расследования уголовного дела изоляторы расположены в 200-400 километрах. Нет никакой здравой логики «катать» Алексея Сафонова по другим субъектам России. Адвокат утверждает, что на Сафонова оказывают психологическое давление. Кроме того, полковник не может стать отцом, как бы странно это не звучало, своему полуторамесячному ребенку.

Гражданская жена младше Алексея Сафонова на 7 лет Фото: Евгения СОКОРЕВА

- Мы не можем добиться от следственного органа разрешения на посещение нашего подзащитного нотариусом, таким образом Алексей Сафонов лишен возможности оформить заявление об установлении отцовства. 24 сентября 2021 года его гражданская супруга родила девочку, - продолжает адвокат. - Он лишен возможности разрешить своей семье оформить и получать его пенсию, хотя любые денежные средства для оставшейся с 3 малолетними детьми гражданской супруги – не будут лишними.

По словам Сергея Шишова, Алексей Сафонов не признавал и не признает себя виновным. И предъявленное ему обвинение носит исключительно формальный характер.

- Мы намерены обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу необоснованного перемещения подзащитного по следственным изоляторам и другим противоправным действиям, - пояснил представитель Сафонова.

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