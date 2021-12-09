Арестуют имущество на сотни миллионов: новые подробности "дела Сафонова"

Алексей Сафонов

У начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонова, подозреваемого в получении взятки, и его близких нашли 21 объект недвижимости. Вскоре это имущество будет арестовано, рассказал РИА "Новости" генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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Он же сообщил агентству, что общая стоимость имущества попавших под следствие по делу экс-сотрудников Госавтоинспекции Ставрополья оценивается в сотни миллионов рублей. Вскоре генпрокуратура выступит с иском об аресте дорогой недвижимости.

Напомним, в конце июля 2021 года силовики задержали начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Сафонова и ряд его подчиненных. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что мужчины брали дань с бензовозов и перевозчиков зерна. Среди участников преступной группы - бывший начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, замначальника Александр Ткаченко и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков.

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На незаконных услугах Сафонов заработал более 19 млн рублей. По данным "КП-Ставрополь", беспрепятственный проезд большегрузов с нарушениями обходился им в 10 тысяч рублей ежемесячно.

За время ареста Сафонов поменял четыре следственных изолятора. За 4,5 месяца мужчина содержался в Ставрополе, Пятигорске, Калмыкии. В беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" адвокат подозреваемого Сергей Шишов сообщил, что в настоящее время тот находится в Ростовской области, в новочеркасском СИЗО.

- Такие действия мы расцениваем как оказание давления на нашего подзащитного, поскольку от места расследования уголовного дела изоляторы расположены в 200-400 километрах. Нет никакой здравой логики «катать» Алексея Сафонова по другим субъектам России. Адвокат утверждает, что на Сафонова оказывают психологическое давление, - сказал он.

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Кроме того, Сафонов не может никак оформить отцовство полуторамесячному ребенку. В сентябре 2021 года жена главы УГИБДД по Ставропольскому краю родила девочку. Также адвокат Шишов отметил, что его доверить не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

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