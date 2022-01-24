Главу ГИБДД Ставрополья Сафонова перевели в СИЗО, где казнили Чикатило

Алексей Сафонов

Бывшего главу УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова перевезли в СИЗО-3, который находится в Новочеркасске. За семь месяцев мужчина уже шесть раз менял изолятор. По информации "КП-Ставрополь", в учреждение, где расстреляли маньяка Андрея Чикатило, он попадает уже дважды.

Алексей Сафонов

В декабре 2021 года корреспонденту издания стало известно, что Сафонова перевели из Новочеркасска в СИЗО-1 Ставрополя, откуда ему якобы легче было бы участвовать в следственных мероприятиях и судебных заседания. Но 4 января, после продления ареста до марта, мужчину этапировали в Ростовскую область. В ближайших заседаниях он будет участвовать по видеосвязи, если об этом попросит его защитник.

О злоключениях Сафонова "Комсомолке" ранее рассказывал адвокат Сергей Шишов.

- За 3,5 месяца нахождения под стражей подзащитный содержался в следственном изоляторе Республики Калмыкия, следственных изоляторах Ставрополя и Пятигорска, а в настоящее время его этапируют в следственный изолятор Ростовской области, возможно, в Новочеркасск. Такие действия мы расцениваем как оказание давления на нашего подзащитного, поскольку от места расследования уголовного дела изоляторы расположены в 200-400 километрах. Нет никакой здравой логики "катать" Алексея Сафонова по другим субъектам России.

Сафонова задержали в июле 2021 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что бывший глава УГИБДД по Ставрополью и его подчиненные - начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, замначальник Александр Ткаченко и инспектор Виталий Мельчиков - с 2017 года создали "дорожную мафию", которая брала деньги с бензовозов и зерновозов за беспрепятственный проезд.

В общей сложности в группу входило больше 20 человек из числа рядовых сотрудников и инспекторов, вышедших на пенсию.

- Требовали плату просто за проезд, а не за перегруз. В одно направление он стоит 200 рублей. Вернуться назад - еще 500 рублей. Такая же картина в Краснодарском крае: на Тихорецком и Славянском постах. Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее, - рассказывал в эфире "Радио Комсомольская правда" дальнобойщик. По информации издания, Сафонову еще инкриминируют преступления, которые совершались с 2013 года.

Алексею Сафонову впервые избирают меру пресечения

После скандала с работы ушел глава ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин, который пробыл на посту четыре месяца. В деле он не фигурирует как обвиняемый, но депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что мужчина был повинен в том, что Сафонов так долго пробыл в должности.

Одновременно силовики провели 53 обыска. Из Telegram-канала Хинштейна в сеть утекли кадры оперативной съемки, которую проводили в доме Сафонова. Многие пользователи обратили внимание на "золотой унитаз", но в беседе с "КП-Ставрополь" родня подозреваемого заявила, что он стоит 23 тысячи рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Сам особняк, где в последнее время жил Сафонов, принадлежал Алене Псел. Но после скандала имущество переписали на малолетних детей. Причем договор дарения признали законным, поскольку он был заключен до наложения запрета. Сейчас эту и ряд другой недвижимости Генпрокуратура РФ хочет арестовать. Речь идет о 22 объектах, среди которых земельные участки, дома, нежилые помещения и квартиры, и еще шести машинах. Общая стоимость имущества - более 83 млн рублей. При этом первый объект недвижимости был оформлен еще в 2011 году - в следующем тогда еще подполковник стал главой УГИБДД по Ставрополью. Генпрокуратура считает, что на свою зарплату за девять лет тот не мог накупить столько.

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