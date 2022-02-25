На Ставрополье 25 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Среди заболевших коронавирусом - 107 дети, один ребенок госпитализирован Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье суточный прирост заболевших падает. За минувший день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 859 человек, из них 107 - это дети. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Общее число зараженных в регионе достигло 180382.

За вчерашний день от коронавируса скончались 11 пациентов, у них болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор края Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Ставрополь вновь занял первое место по количеству заболевших. В краевой столице за сутки выявили 278 зараженных коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии составило - 43732 . Вторым в списке идет Буденновский район - 165 зараженных. Тройку антилидеров замыкает Георгиевский городской округ - 70 зараженных за сутки.

В Андроповском районе - 8, в Апанасенковском - 36, в Благодарненском - 21, в Ипатовском городском округе - 51, в Изобильненском - 15, в Кировском - 8, в Кочубеевском - 5, в Грачевском - 8, Красногвардейском районе - 7, в Левокумском - 19, в Нефтекумском городском округе - 2, в Новоалександровском - 12, в Советском - 10, в Степновском районе - 4, в Туркменском - 24, в Шпаковском - 19.

В Ессентуках - 14, в Железноводске - 18, в Пятигорске - 19, в Кисловодске - 24, в Невинномысске - 22.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Александровский, Арзгирский, Курской, Новоселицкий, Минераловодский, Петровский, Предгорный, Труновский районы и городские округа, а также город Лермонтов. В этом городе по-прежнему за все время пандемии коронавируса было выявлено всего 6 случаев заболевания.

- Опасность со стороны инфекции сохраняется. Уменьшить ее помогает прививка, - напомнил жителям края глава региона Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье полный курс иммунизации против COVID-19 прошли уже почти 1,1 миллиона человек.