Российский певец Matrang пожертвует весь свой гонорар украинским беженцам

Алан Хадзарагов готов материально помочь беженцам с Донбасса. фото: matrang_mg

Исполнитель хита "Медуза", 26-летний певец из Владикавказа Алан Хадзарагов, известный под псевдонимом Matrang, потратит весь полученный гонорар за концерт в Санкт-Петербурге на покупку гуманитарной помощи беженцам из Украины. Об этом музыкант рассказал 25 февраля на своей личной странице в Instagram.

фото: matrang_mg

Певец сообщил, что планировал перенести свой концерт на неопределенную дату, но передумал. Концерт все-таки состоится 26 февраля в Северной столице. А вся итоговая сумма, которую соберут после продажи билетов, будет направлена в поддержку беженцам, прибывшим на территорию России.

Осетинский исполнитель обратился к аудитории социальной сети с просьбой сохранять стойкость и при возможности тоже помогать.

- Хочу напомнить, что среди этих беженцев, в основном, женщины, старики и дети. Есть грудные дети. И их немало. Сейчас, как никогда, им нужна наша помощь, - заявил в видеоролике певец.

фото: matrang_mg

Подписчики оценили принятое рэпером решение и поддержали его. По мнению большинства из них, Matrang поступил благородно и мудро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клип осетинского рэпера Matrang стал одним из главных трендов Youtube

Клип на песню «Медуза» менее чем за сутки набрал более 500 тысяч просмотров (подробнее)