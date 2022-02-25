"Разгоню шабаш": ставрополец, угрожая ножом, выкрал у друга ружье, чтобы прервать встречу жены с подругами

Мужчину поймали до осуществления своего плана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Буденновский районный суд вынес приговор местному жителю за кражу оружия у друга. С помощью карабина он хотел закончить посиделки своей жены с подругами. Подробности рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

В апреле 2021 года мужчина отдыхал с женой у ее родителей. Они уважали зятя, потому даже после конфликтов с дочерью - продолжали с ним общаться. Так случилось и в этот раз: женщина поругалась с мамой и уехала, а ставрополец остался допоздна.

После полуночи он вернулся домой и увидел, что жена выпивает с подругами. С ними мужчина не ладил - те часто обсуждали его за спиной. Ставрополец позвал жену в другую комнату, высказал недовольство, и между ними началась перепалка. Первым остановился мужчина и, понимая, что не может успокоить супругу, ушел. У него родился план!

- Обвиняемый приехал к своему другу после часа ночи и попросил у него карабин. Оружие было зарегистрированное, хранилось в сейфе, все как надо. Владелец не отдал имущество потому, что, во-первых, друг был пьян, а во-вторых, он проговорился, зачем ему нужно оружие. Чтобы завоевать авторитет у жены и, как он говорил, "разогнать шабаш", он хотел припугнуть компанию карабином. По его замыслу, женщины разбежались бы, а его жена присмирела бы и оценила такую решительность, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Поначалу ставрополец уговаривал товарища. После нескольких отказов он, казалось, пришел в себя. Друг предложил переночевать у него, но уже на кухне мститель вытащил из шкафа нож и приставил его к груди друга. Хозяину дома пришлось подчиниться, но как только друг уехал с незаряженным карабином - он позвонил в полицию. Мужчину оперативно задержали еще до приезда домой.

- Его обвиняли только в краже оружия, он не успел ничего сделать: никого не травмировал, никому убийством не угрожал. Следствие по делу прошло быстро, мужчину вину признал. За раскаяние и за то, что потерпевший простил пьяного друга, суд приговорил его к двум годам общего режима. Хотя могли и строже наказать: от восьми до 15 лет колонии, - сообщил собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вцепился мертвой хваткой и не отпускал": житель Ставрополья откусил ухо ревнивцу

Суд Ставрополья вынес приговор по делу о драке из-за женщины [подробности]