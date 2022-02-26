Спасла маска: в Ставрополе пассажир с оружием напал на таксиста за отказ ехать без оплаты

Фото с места ЧП Фото: Предоставлено героем публикации

В Ставрополе недовольный пассажир избил 48-летнего таксиста за просьбу оплатить поездку. Перед тем, как скрыться, злоумышленник пырнул мужчину неизвестным предметом. Последний удар мог быть смертельным, но пострадавшего спасла маска. Как все было - раненый таксист рассказал в беседе с "КП-Ставрополь".

ПРОБЛЕМНЫЕ ПАССАЖИРЫ

Сергей работает в такси два года. И за это время неоднократно попадал в недельные топ-листы городских таксистов, которые выпускает его агрегатор. Особых трудностей никогда не было, психологию клиента мужчина понял и пытался ее учитывать. Из-за чего его рейтинг почти всегда колеблется в районе пяти звезд. Хотя показательно уже то, что в момент следующих событий он был в маске. К слову, она, по заявлениям медиков, спасла Сергея от страшных последствий.

23 февраля таксист приехал на вызов к общежитию по проспекту Юности. В машину сели женщина сорока лет и мужчина - на вид чуть помоложе. По пути пассажиры начали громко спорить.

- У них стояла оплата наличкой. Стоимость немаленькая - около 300 рублей, да и ждал я их долго. Я бы взял с ним плату по приезде, если бы не услышал, как они собираются срочно поехать по каким-то непонятным адресам, которые не фигурируют в заказе. Это меня насторожило. Я часто работаю с проблемными пассажирами и понимаю, что с такими надо рассчитываться по дороге. Не хочется работать просто так, - рассказал Сергей.

Таксист попросил пассажиров оплатить дорогу сейчас, когда они проехали около 300 метров. Клиенты возмутились и отказались платить до прибытия на место. Тогда Сергей заехал на парковку и попросил выйти пассажиров из машины.

- Денег с них я, естественно, не требовал. Хотел разойтись полюбовно: они по своим делам, я по своим. Первой вышла женщина, поматерилась на улице и все. Следом вышел мужчина и несколько раз ударил машину. Я хотел посмотреть, что за удары, остались ли вмятины. Только дверь открыл, еще не успел отстегнуться ремень безопасности - он ударил меня дважды кулаком в челюсть.

Фото с места ЧП Фото: Предоставлено героем публикации

У Сергея пошла кровь. Он отстегнулся и хотел было выйти из машины, но его ударили чем-то острым по шее.

СПАСЛА МАСКА

Парочка сбежала. Пострадавшему оказывали помощь подростки, гулявшие неподалеку. Они вызвали на место полицию, медиков и помогли умыться: в крови были шея и пол-лица. В больнице Сергею наложили больше пяти швов.

- Медики сказали, что я в рубашке родился. Говорили, что маска, которая сползла после двух ударов по лицу, смягчила удары, не дала сделать точные удары. Глубину раны не знаю, но работники "Скорой" говорили, что третий удар непонятно чем мог быть смертельным.

Швы на ране Сергея в шее Фото: Предоставлено героем публикации

Назначение врача, осмотревшего Сергея Фото: Предоставлено героем публикации

Сергей написал заявление. В ОМВД Ставрополя прокомментировали ситуацию:

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Участковые уполномоченные полиции устанавливают возможных очевидцев произошедшего, а также участников инцидента.

Пока идет проверка, источники "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах предположили, какую статью могут инкриминировать злоумышленникам.

- Поскольку потерпевший временно не может работать, статьи "Побои" точно не будет. Конечно, надо бы установить степень причиненного вреда здоровью. Если средней степени - мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Если легкий - не более двух лет. При возбуждении дела будут учитывать результаты судмедэкспертизы. Еще бы понимать, чем злоумышленник был вооружен. Скорее всего, это был какой-нибудь складной нож или даже заточка. [...] Найти злоумышленников нетрудно. Поскольку они брали такси через агрегатор, у них сохранились данные о заказчике. Достаточно сделать запрос и выйти на человека, через которого сделали заказ. А пока идет ответ - опрашивать свидетелей, искать записи с камер.

"КП-Ставрополь" продолжает следить за развитием ситуации.