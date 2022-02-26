Какая погода будет в последние дни зимы в Ставропольском крае

Минус ожидается только по ночам Фото: Иван ПРОХОРОВ

Последние дни февраля 2022 года в Ставропольском крае окажутся теплыми и дождливыми. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра.

26 февраля в регионе потеплеет до 12 градусов, в Ставрополе днем температура будет колебаться от восьми до 10 градусов. Местами польет небольшой дождь. Угроза осадков сохранится вплоть до вечера 27 февраля. Несмотря на непогоду, воздух прогреется до 7-12 градусов. Скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

В понедельник, 28 февраля, дожди прекратятся. Потеплеет до 13 градусов.

Фото: stavpogoda.ru

Согласно архивным данным, температура на Ставрополье в феврале 2022 года немного выше обычной. Как правило, если воздух в крае прогревается, то не выше восьми градусов. Большую часть месяца преобладает температура до 3 градусов. Иногда возможны колебания больше 10 градусов.