«Это не иголка, это человек!»: боец ММА записал гневное обращение из-за безуспешных поисков тети, исчезнувшей по пути домой из Чечни

Фото: gagloevgeorgy

С 6 февраля 2022 года остается неизвестной судьба гадалки и тети бойца ММА из Северной Осетии, загадочно исчезнувшей с водителем по дороге в Беслан из Чечни.

На фото: Екатерина Джеиранидис Фото: СОЦСЕТИ

В аэропорт Грозного 57-летняя Римма Гаглоева (по паспорту - Екатерина Джеиранидис) прилетела тогда из ОАЭ. Домой в Осетию поехала на такси. Машину 8 февраля нашли брошенной в ингушском городе Сунжа, недалеко от карьера по добыче щебня.

В такси остались документы, четыре мобильника, 3000 долларов и сумка с женскими вещами. Следов Гаглоевой и водителя - 43-летнего отца пятерых детей Адама Арсаева из села Кантышево Назрановского района Ингушетии, не обнаружили. В скором времени было заведено дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Племянник пропавшей - борец смешанных единоборств Георгий Гаглоев, накануне еще раз обратился к властям республик - особенно Чеченской, за помощью.

- Почему до сих пор не найдена моя тетя? Почему там какие-то камеры на границе выключены и диски поменяны? Это что за ответы? Это не иголка, это человек! Я не имею ни малейшего сомнения, что сегодня у нашего правительства иголка не пропадет! - говорит на камеру Георгий. - Каждый день, когда нет моей тети дома, это разрыв моего сердца.

Георгий Гаглоев (слева). Фото: gagloevgeorgy

Ранее мы писали, что после исчезновения людей глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что с руководителями соседних республик обсудил детали предпринимаемых в связи с этим действий. И сказал, что налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов.

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