Хватает за горло и оскорбляет: директор кадетского корпуса в Буденновске попался на садистских методах воспитания

Училище теперь находится под особым контролем министерства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае министерство образования проводит проверку в Казачьем кадетском корпусе Буденновска. В социальных сетях родители воспитанников разместили видео с камеры в классе, показав садистские методы воспитания, применяемые директором. По словам законных представителей кадетов, проблема не раз обсуждалась на собраниях. Но так и оставалась нерешенной, хотя о ней уже знали в Минобре региона и детский омбудсмен. По этой причине им пришлось обнародовать доказательства, чтобы привлечь внимание.

- Уполномоченный по правам ребенка отписалась, что наше обращение направлено в администрацию Буденновского муниципального округа, хотя корпус вообще не относится к округу и находится на балансе у Ставрополя. Министерство провело собрание корпуса только из членов родительского комитета, а это примерно 11 человек со всего заведения. В итоге по результатам проверки у наших детей просто низкий уровень школьной мотивации, который ведет к отвлекаемости на уроках, - описывают ситуацию родители.

Помимо рукоприкладства, с их слов, директор позволял себе оскорблять воспитанников, провоцируя их на ответные действия. Доказательство ими представлено в виде аудиозаписи.

- Заметьте, что видео отображает все происходящее в классе под камерами! - обращают внимание авторы жалобы. - Страшно подумать, что происходит с мальчишками, которые там живут, у которых нет рядом мамы и папы, под угрожающим давлением. Кого вы таким образом воспитаете, уважаемый директор? Мужчин, будущих офицеров?

По словам возмущенных матерей, были и другие такого рода истории. Некоторые после этого вынуждены были забрать детей, потому что не нашли управы на руководство. Поскольку дети жаловались, что или сбегут, или с собой что-то сделают. После огласки инцидента в министерстве образования Ставропольского края сообщили следующее:

- Согласно имеющимся данным, речь идет о недостойном, неэтичном и недопустимом обращении директора по отношению к воспитанникам, - сказано в сообщении. - Директору вынесено дисциплинарное взыскание. Исполняющий обязанности заместителя директора по военно-воспитательной работе отстранен. Деятельность Казачьего кадетского корпуса поставлена на особый контроль министерства.