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Общество1 марта 2022 18:45

Минобр Ставрополья проверит сообщения о жестокости преподавателя в кадетской школе

Проверку организовали после публикации видео в соцсетях
Инна МОРОЗОВА
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В Министерстве образования Ставропольского края сообщили о проверке в Казачьем кадетском корпусе в городе Буденновск после обращения родителей.

- Согласно имеющимся данным, речь идет о недостойном, неэтичном и недопустимом обращении директора по отношению к воспитанникам, - сказано в сообщении.

Отмечается, что конфликт в учреждении взяла на контроль прокуратура. Ранее в Сети появилось видео, в котором педагог хватает подростка за шею и отчитывает в резкой форме. Ролик был снят во время учебного процесса в классе.