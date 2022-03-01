Минобр Ставрополья проверит сообщения о жестокости преподавателя в кадетской школе

В Министерстве образования Ставропольского края сообщили о проверке в Казачьем кадетском корпусе в городе Буденновск после обращения родителей.

- Согласно имеющимся данным, речь идет о недостойном, неэтичном и недопустимом обращении директора по отношению к воспитанникам, - сказано в сообщении.

Отмечается, что конфликт в учреждении взяла на контроль прокуратура. Ранее в Сети появилось видео, в котором педагог хватает подростка за шею и отчитывает в резкой форме. Ролик был снят во время учебного процесса в классе.