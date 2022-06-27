Повышение цен на коммуналку - ежегодная неизбежность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодно 1 июля увеличиваются тарифы ЖКХ. В 2022 году два из них заморозили в Ставропольском крае по распоряжению местных властей. «КП-Северный Кавказ» подробно рассказывает, сколько и за что будут платить ставропольцы.

ВАЖНО!

Платежки с подросшими цифрами придут в августе (при начислении оплаты за июль), в сентябре - при расчетах за газ по нормативам потребления для отопления. С принципами расчетов тарифов можно ознакомиться по ссылке. Если вы заметите, что расценки увеличились внепланово или необоснованно, жалуйтесь! Все контакты указаны в конце статьи. Там же - тарифы ЖКХ для каждого муниципального образования края.

Тарифы на теплоэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Тарифы на тепловую энергию вырастут от 0 до 7,95%. Цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1081,87 до 3526,03 рублей.

Тарифы на электроэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, тариф вырастет на 3,75%, а для владельцев квартир с электроплитами и сельских жителей - на 3,95%. Для первой категории 1 кВт.ч обойдется в 5,25 рубля, для второй и третьей - в 3,68 рубля.

Тарифы на холодную воду в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Региональная тарифная комиссия (РТК) контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств, которых в крае порядка 50, но тарифы у них могут отличаться значительно. На конечную сумму влияют два фактора: планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период и все экономически обоснованные расходы предприятия (валовая выручка). Чем ниже качество исходной воды и чем сложнее ее доставлять, тем дороже за нее приходится платить.

Тариф на воду по краю во втором полугодии 2022 года составляет от 21,07 до 64,16 руб./куб. м. (прирост - от 0 до 12,89%). Стоимость кубометра технической воды - от 2,27 до 63 рублей.

Тарифы на горячую воду в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Почти 10 лет назад из полномочий региональных органов регулирования было выведено регулирование такой расчетной величины, как цена кубометра горячей воды. За правильностью ее начисления следят органы государственного жилищного надзора.

Для домов, в которые горячая вода поступает по отдельным трубам от теплоснабжающей организации, цена за кубометр складывается из стоимости воды и затраченной для ее нагрева теплоэнергии.

Для домов, в которых горячая вода готовится на установленном у потребителей оборудовании, относящемся к общему имуществу многоквартирного дома, двухкомпонентные тарифы не применяются: холодная вода и тепловая энергия оплачиваются отдельно водо- и теплоснабжающим организациям (то есть отличие в том, какая организация взимает плату за воду - водо- или теплоснабжающая).

Тарифы на водоотведение в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Диапазон тарифов достаточно широкий - от 20,87 до 56,82 руб./куб м (прирост - от 0% до 9,93%).

Тарифы на капремонт в Ставропольском крае с 1 июля 2022

С 2019 года размер взносов на капитальный ремонт в регионе не менялся из-за сложной экономической ситуации. В ноябре прошлого года министр ЖКХ СК Роман Марченко предупредил, что дальше откладывать повышение нельзя.

- Это вынужденная мера, иначе мы не сможем выполнить программу, нужно постепенно подтягивать тариф к себестоимости работ, - объяснил Марченко.

Анонсировалось, что с 1 июля 2022 года оплата поднимется на 1 рубль - до 9 рублей 63 копеек для жителей домов без лифта, а с лифтом - до 10 рублей 63 копеек.

Но в мае 2022 года ситуация изменилась. В ходе ежегодного послания губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что в тех сферах, где регулирование платежей лежит только в зоне ответственности региона, тарифы расти не будут.

- Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капремонт и платежей на вывоз мусора. МинЖКХ и тарифная комиссия должны проработать этот вопрос и рассмотреть возможность продления этого моратория на 2023 год. Да, тарифы должны быть экономически обоснованы - то есть быть в два раза выше. Но таких цифр у нас быть не может. Надо, чтобы доходы населения увеличились кратно, а потом уже поднимать вопрос о внедрении экономического обоснованного тарифа, - подчеркнул Владимиров.

Кстати, всего в региональную программу капитального ремонта на Ставрополье включено более 8,9 тысячи многоквартирных домов. Для 513 из них обязанность по уплате взносов не наступила, около 6,9 тыс. домов формируют средства на счетах регоператора, а свыше полутора тысяч домов - на спецсчете. Непосредственно в 2022 году планируется отремонтировать 827 домов, также с 1 июля начнутся работы по замене 155 лифтов.

Тарифы на вывоз мусора в Ставропольском крае с 1 июля 2022

Территория края разделена на четыре зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО:

Тарифы ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Обслуживает Георгиевский, Кировский, Минераловодский и Советский городские округа; Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы; города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск.

Тарифы ООО «Комбинат Благоустройства»

Обслуживает Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы; Нефтекумский городской округ.

Тарифы ООО«Эко-Сити»

Обслуживает Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы; Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Петровский городские округа; города Ставрополь и Михайловск.

Тарифы ООО «Экострой»

Обслуживает Александровский, Новоселицкий районы; Благодарненский городской округ.

Конечная цена на вывоз мусора для населения складывается путем умножения норматива накопления ТКО на тариф. В данной сфере РТК устанавливает предельные тарифы. Их повышение на 2022 год было заложено еще в декабре минувшего года. Но регоператоры вправе решать - увеличивать ли тариф вообще и если да, то на сколько (главное, не больше предельного). С учетом озвученного выше распоряжения губернатора Ставрополья, стоимость вывоза ТКО в этом году останется замороженной. Эту информацию уже подтвердили в МинЖКХ.

Цены на газ с 1 июля 2022 года в Ставропольском крае

Розничные цены на газ формируются с учетом оптовых цен, которые ежегодно в начале лета специальным приказом утверждает Федеральная антимонопольная служба. По прогнозам, розничная цена для населения, использующего газ только в плитах и/или колонках, вырастет на 3,13% до 6,59 рубля за кубический метр, а для тех, кому газ нужен также для отопления - на 3% до 6,53 руб./куб. м. Данные цены действуют при расчетах и по показаниям приборов учета, и по нормативам потребления газа.

Но для граждан, оплачивающих газ по нормативам потребления на отопление жилых помещений, бань, теплиц, гаражей, повышение произойдет с 1 августа 2022 года. Плату за июль 2022 года по нормативам на отопление должны взимать по цене 6,34 руб./куб. м.

Для Лермонтова цены как всегда будут отдельными - город обслуживает муниципальное предприятие, работающее отдельно от краевой газораспределительной организации и имеющее более низкие тарифы на транспортировку газа. Там цена для всех категорий населения вырастет на 2,85% - до 5,78 руб./куб. м.

ВАЖНО!

Платежки с подросшими цифрами придут в августе (при начислении оплаты за июль), в сентябре - при расчетах за газ по нормативам потребления для отопления. Если вы заметите ошибки в платежках - жалуйтесь!

Если обнаружен факт применения необоснованных тарифов, обратитесь в Региональную тарифную комиссию. Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, Ставрополь, улица Мира, дом 337Б.

Телефон/факс: (8652) 24-34-53.

Электронная почта: info@rtk.stavregion.ru

Если же тарифы корректны, но плата за коммунальные услуги начислена неправильно, обратитесь в Управление Ставропольского края - государственную жилищную инспекцию по адресу: 355035, Ставрополь, ул.Спартака 6.

Телефон приемной: (8652) 94-08-08.

Факс: 26-68-98.

Электронная почта: nadzor26@stavregion.ru.