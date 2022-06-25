Прослушки, поиски родни, побеги из тюрьмы: "парикмахера Матвиенко" уличили в мошенничестве

Екатерина Б. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В кафе Краснодара задержали 42-летнюю Екатерину Б., которую одновременно принимали за криминалиста МВД Северной Осетии и "парикмахера Матвиенко". С такой репутацией она находила людей, готовых выложить десятки или даже сотни тысяч рублей за следственные действия.

Но история Екатерины началась с падения. Женщину обманули черные брокеры, в дела которых она вложила около 3 млн рублей. Первое время ей приходилось несладко. Екатерина обманывала собственников жилья и задерживала плату за квартиру. Вот что пишет пользовательница из Самары:

- Заселилась ночью в гостевой дом с мужем. Оплатила за сутки проживания. Дальше жила бесплатно, постоянно давила на жалость. Легенда была такая. Приехали на операцию в клинику, ждут операцию то ли на глаза, то ли на почки. Кормила завтраками, якобы у неё бизнес и она ждёт перевод с корпоративного счета на личный. И счет этот целевой, на лечение. Поэтому она не может заплатить за проживание вперед. Потом они ушли в клинику и больше их никто не видел.

Кроме того, Екатерина вместе с неким Давидом фигурирует в странном иске как ответчики. Они заняли 1,5 млн рублей у знакомого, чтобы якобы выкупить несколько гектаров земли у колхоза. Но тому самому пришлось одалживать деньги под процент, потому он согласился только при одном условии - он будет задействован в сделке и получит часть прав. Правда, после серии манипуляций мужчина потерял и деньги, и землю.

Но задержание Екатерины в Краснодаре связано с другими эпизодами. Некоторое время она представлялась новым знакомым криминалистам-экспертом УМВД по Северной Осетии и предлагала широкий спектр услуг. Экспертизы за 50-80 тысяч рублей, прослушка до 200 тысяч рублей, поиски родственников до 300 тысяч рублей, вызволение из тюрьмы до полумиллиона рублей.

- Она говорила, что у нее очень большие связи и что может сделать все так, как не делают на Юге России и в России в целом. Она якобы может все разоблачить, уровень ее - великолепный. Люди, которые не обладают познаниями и находятся в трудной жизненной ситуации, клюют на это, - рассказывает юрист Виктория Вашурина.

Кроме фото в форме, Екатерина кичилась знакомством с высокими чинами. Например, говорила, что стригла Валентину Матвиенко. И некоторые верили.

Сразу несколько человек написали на женщину заявления. Один из них рассказывает, что после обмана на 20 тысяч рублей Екатерина осмелилась попросить в долг для знакомого из Чечни. Сумма немаленькая - 300 тысяч рублей. Потому потерпевший начал все проверять.

После контрольной закупки Екатерину задержали в кафе. Пока информации о возбуждении уголовного дела нет, потому оценить общий ущерб нельзя.