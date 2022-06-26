В Дагестане водитель сбил подростка на оживленном перекрестке

Инцидент произошел на оживленном перекрестке вечером. Фото: стоп-кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автомобиля марки «Toyota Kamry» совершает наезд на пешехода и скрывается с места ДТП. Шокирующая видеозапись вызывала широкий резонанс среди общественности.

ДТП произошло в Махачкале, поздно вечером, 12 июня 2022 года. Водитель на большой скорости пролетает по дорожной разметке на зеленый свет и сбивает несовершеннолетнего пешехода. Мужчина не останавливается и скрывается с места ДТП.

Сотрудникам МВД Дагестана при участии специалистов Центра управления дорожным движением удалось оперативно установить личность водителя. По информации ведомства, подросток чудом остался жив, у него диагностировали несколько ссадин. Водитель автомобиля привлечен к ответственности.

Местных жителей возмутил не только дерзкий наезд водителя, но и равнодушие людей, которые шли рядом, но никак не отреагировали на произошедшее.

- Остальные пешеходы как ни в чём не бывало идут себе, ничего необычного, всего лишь человека сбили, - негодуют подписчики крупных региональных сообществ. (прим. редакции, пунктуация и орфография автора комментария сохранены)

- Водитель, конечно. Но учитесь оборачиваться при переходе дороге. Что за привычка идти как будто сохранились на тротуаре?, - комментирует видеоролик другой подписчик. По мнению автора, нужно быть внимательным, даже если переходишь на зеленый свет светофора.