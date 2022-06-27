Дорога, соединяющая Грузию и Россию, закрыта для автомобилистов

Транскавказскую магистраль расчищают от завалов специальной техникой. Фото: ГУ МЧС России по РСО-Алания

На границе Грузии и Северной Осетии бушует настоящий ураган: в реках поднялся уровень воды, в некоторых районах республики сильные паводки, возможен сход селя, камнепады. Непогода уже несколько дней владычествует в этих регионах.

С 25 июня в Северной Осетии ведутся работы по расчистке Транскавказской магистрали. МЧС и сотрудники муниципалитета освобождают дорожное полотно от селевых и каменных масс.

В Северной Осетии уже несколько дней действует штормовое предупреждение. ГУ МЧС России по РСО-Алания пока не дает никаких надежд на то, что ливневые дожди закончатся.

По данным регионального ведомства СО ЦГМС до конца суток 26, 27 и 28 сохранится действие штормового предупреждения: местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 - 25 м/с.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запретить движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 года до особого распоряжения, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Из-за подтопления некоторых участков дорог принято решение о введении запрета движения для всех транспортных средств на федеральной автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс». Федеральная автодорога расположена на границе с Грузией. В данный момент на дороге ведется срочный ремонт.

Из-за подтопления некоторых участков дорог принято решение о введении запрета движения для ВСЕХ транспортных средств на федеральной автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия».