Повздорили из-за футбольного матча: в Дагестане массовая драка закончилась убийством

В больницу были доставлены пять участников конфликта, еще пять разыскивает полиция. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане массовая драка после футбольного матча закончилась кровавым убийством. Девять мужчин устроили перепалку, которая переросла в поножовщину и перестрелку. Одного из участников закололи ножом.

По информации МВД Дагестана, 27 июня 2022 года, примерно в 2:30 ночи, в селении Ботлих, мужчины устроили драку, которая сначала переросла в поножовщину, а затем и в перестрелку. Местные жители сначала играли в футбол, но в какой-то момент у них произошел конфликт. Мужчины сильно повздорили, а затем разошлись, но на этом история не закончилась.

Один из участников ссоры позвонил своим родственникам, мужчины приехали из Махачкалы на «стрелку». Словесный конфликт перерос в серьезную драку: футболисты достали ножи. Еще один участник массовой драки решил использовать для разрешения непростой ситуации - пистолет.

В результате произошедшего, пять участников инцидента с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Один из них, 28-летний житель села Чанко, был госпитализирован в больницу с ранением. Молодому человеку воткнули нож в область грудной клетки, он умер в реанимации.

По предварительным данным сотрудников полиции, инцидент произошел вследствие ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Сейчас дагестанскими полицейскими устанавливается местонахождение всех участников конфликта. Остальные зачинщики драки находятся в больнице, им оказывается помощь.