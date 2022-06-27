Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июня 2022 12:10

Повздорили из-за футбольного матча: в Дагестане массовая драка закончилась убийством

Один человек погиб и четыре ранены после конфликта в Ботлихском районе Дагестана
Алексей ЗИМЕНОК
В больницу были доставлены пять участников конфликта, еще пять разыскивает полиция.

В больницу были доставлены пять участников конфликта, еще пять разыскивает полиция.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане массовая драка после футбольного матча закончилась кровавым убийством. Девять мужчин устроили перепалку, которая переросла в поножовщину и перестрелку. Одного из участников закололи ножом.

По информации МВД Дагестана, 27 июня 2022 года, примерно в 2:30 ночи, в селении Ботлих, мужчины устроили драку, которая сначала переросла в поножовщину, а затем и в перестрелку. Местные жители сначала играли в футбол, но в какой-то момент у них произошел конфликт. Мужчины сильно повздорили, а затем разошлись, но на этом история не закончилась.

Один из участников ссоры позвонил своим родственникам, мужчины приехали из Махачкалы на «стрелку». Словесный конфликт перерос в серьезную драку: футболисты достали ножи. Еще один участник массовой драки решил использовать для разрешения непростой ситуации - пистолет.

В результате произошедшего, пять участников инцидента с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Один из них, 28-летний житель села Чанко, был госпитализирован в больницу с ранением. Молодому человеку воткнули нож в область грудной клетки, он умер в реанимации.

По предварительным данным сотрудников полиции, инцидент произошел вследствие ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Сейчас дагестанскими полицейскими устанавливается местонахождение всех участников конфликта. Остальные зачинщики драки находятся в больнице, им оказывается помощь.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛПроисшествия: Дагестан