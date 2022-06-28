В Северной Осетии к поиску упавшего 27 июня в горную реку мужчины подключились добровольцы

Мужчина сорвался в реку Фиагдон в понедельник, 27 июня 2022 года. Фото: МЧС России по РСО-Алания

В Северной Осетии ищут 27-летнего мужчину, который упал в горную реку Фиагдон в понедельник, 27 июня 2022 года. Сотрудники МЧС попросили у местных жителей помощь в розыске жителя Моздокского района.

Вечером 27 июня 2022 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Куртатинском ущелье сорвался и упал в реку мужчина. Инцидент произошел в обед. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к поискам.

В поисках участвуют 40 сотрудников МЧС России. Фото: МЧС России по РСО-Алания

На данный момент, на реке Фиагдон продолжаются работы по поиску 27-летнего жителя Моздокского района, упавшего в воду. Накануне, спасатели попросили у местных жителей помощи в розыске. Поиск ведется по нескольким направлениям, пешими группами вниз от места происшествия по течению рек Фиагдон и Ардон до слияния их с Тереком. Мужчину ищут 40 сотрудников МЧС России и примкнувшие к ним добровольцы из местных жителей.

- К работам привлечены огнеборцы фиаглонской, алагирской и ардонской пожарно-спасательных частей, а также спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России и Республиканской поисково-спасательной службы, инспектора отдела по обеспечению безопасности на водных объектах, - сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

К поискам 27-летнего жителя Моздокского района привлекли добровольцев. Фото: МЧС России по РСО-Алания

Спасатели предупреждают местных жителей и гостей республики об опасности, которая может подстерегать их возле горных рек: можно легко сорваться в бурный горный поток.