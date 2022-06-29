Татьяна ЧУМАКОВА: «Мы, матери России, с вами!»

Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Продукты, вещи и предметы первой необходимости - с начала спецоперации российские военнослужащие и жители юго-восточных регионов Украины, Донецкой и Луганской народных республик получают серьезную помощь со Ставрополья. За каждым собранным килограммом «гуманитарки» стоят конкретные люди с большой душой и чистыми помыслами. Те, кто уверен: сила - в поддержке.

Не могла остаться в стороне и удивительная женщина, настоящий патриот, Татьяна Арсентьевна Чумакова, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья, генеральный директор клинического санатория «Пятигорский нарзан», депутат думы города Пятигорска.

Главная активистка женского движения Ставропольского края считает помощь российским солдатам своим материнским долгом и еженедельно оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, попавшим на лечение в госпитали, и тем, кто находится в самом эпицентре военных действий.

С начала спецоперации ее силами было собрано более 10 тонн гуманитарного груза. Тушенка, сгущенное молоко, сырокопченая колбаса, икра лососевая, выпечка, соки, чай, кофе, а также пледы, подушки, одеяла, посуда, одеколоны - это лишь часть перечня продукции, отправленной на передовую и в окрестности Донбасса.

Отправляя очередную партию на Украину, Татьяна Арсентьевна передала бойцам и слова благодарности: «По долгу патриотов вы приняли участие в миротворческой спецоперации в ДНР и ЛНР. Я искренне горжусь вами и всем материнским сердцем желаю вам успехов в службе. Для вас призыв «Родина-мать зовет» - не просто слова. Вы не дрогнули у опасной черты, проявили мужество, стойкость, отвагу, защищая нашу любимую страну. Мы, матери России, с вами. Примите мою благодарность за верность Отечеству!».

Добрые дела Татьяны Чумаковой не ограничиваются лишь сбором гуманитарной помощи. Заботится она и о семьях тех, кто оказался на поле боя. Так, недавними гостями санатория «Пятигорский нарзан» стали дети добровольцев, участвующих в спецоперации. Ребята отлично провели время - резвились в бассейне, загорали, веселились и с удовольствием лакомились мороженым и сладостями, которыми их угощала Татьяна Арсентьевна. Также в ближайшее время санаторий примет на реабилитацию родителей и вдов бойцов, погибших на территории Украины.

КСТАТИ

Впервые в 2022 году на премии «Женщина года» была представлена номинация «Золотое сердце Пятигорска». Обладателем специальной номинации стала Татьяна Чумакова, сердце которой всегда преисполнено любви к людям.

Помимо этого, в 2022 году за активное содействие возрождению казачества России, значительный вклад в дело его государственного становления на Северном Кавказе Татьяна Арсентьевна награждена медалью Терского войскового казачьего общества «За особые заслуги» и удостоена Ордена Русской Православной Церкви святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени, который ей вручил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.