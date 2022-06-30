Сын покончил с собой до суда: на Кавказе завершено расследование чудовищного спланированного убийства матери ее детьми

Родные дети жертвы облили ее тело бензином во дворе и сожгли. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Карачаево-Черкессии получила продолжение поражающая своей жестокостью и цинизмом история убийства. Старший сын заколол мать кухонным ножом, после чего решил избавиться от улик и тела. Он позвал младшего брата и сестру помочь ему сжечь тело. В четверг, 30 июня 2022 года, стало известно, что обвиняемый в убийстве покончил с собой.

Жестокое убийство, которое потрясло все село в Карачаево-Черкессии, произошло весной, 28 апреля 2022 года. В семье, проживавшей в ауле Верхняя Теберда, между 47-летней женщиной и ее старшим сыном произошла ссора. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, в какой-то момент, молодой человек схватил родственницу, повалил ее на пол и взял кухонный нож. Родной сын три раза ударил мать в область шеи, после чего она скончалась.

Затем молодой человек позвал своих младших: брата и сестру. Они помогли вынести мать во внутренний двор, где облили тело женщины бензином и сожгли. Затем подозреваемые сели в машину убитой и попытались уехать из города, но были задержаны сотрудниками полиции. Следственный комитет начал проверку, было возбуждено уголовное дело.

- СО по г. Карачаевск СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении брата и сестры, проживавших в ауле Верхняя Теберда. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и пособничестве в убийстве, - сообщили в ведомстве.

При допросах все участники этого зверского преступления полностью признали свою вину и дали подробные, последовательные показания о том, как совершили убийство.

- Обвиняемый, находясь в следственном изоляторе, покончил жизнь самоубийством, - рассказали в официальном пресс-релизе СК Карачаево-Черкесской республики.

Следователи сообщили, что были допрошены все свидетели, сотрудники ведомства провели все дактилоскопические, амбулаторные комплексные психолого-психиатрические и другие экспертизы, которые подтвердили причастность брата и сестры. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.

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