Ставил на соль в уксусе: в Ставрополе отчим изощренно наказывал двухлетнюю падчерицу

Обвиняемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе предъявили обвинения 24-летнему горожанину, который истязал двухлетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Алексей (все имена изменены - Пр.) с юных лет ностальгировал по прошлому предков. Картинки на славянскую тематику в соцсетях, языческие знаки на стене в VK, васнецовские "Богатыри". Рядом - другие символы: кадры из фильма "V значит Вендетта", сериала "Бригада", коллажи с Бобом Марли и демотиваторы о верховенстве биты над кулаками. Из такого подростка вырос настоящий хулиган, который, как только он стал совершеннолетним, заработал две судимости за наркотики.

Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал, что в 2017 году Алексей нашел дикие кусты конопли. Парень решил использовать марихуану в личных целях, но при обыске ее оказалось слишком много, чтобы ограничиться административкой - более 68 граммов. Уже будучи под следствием, он пошел забирать закладку с солью. Потребил один сверток, два других спрятал дома на лучшие дни. На улице полицейские решили проверить Алексея, поскольку на него была оперативная информация. Парень, оттолкнув оперуполномоченного, бросился в бега, но через 200 метров споткнулся и упал. За марихуану Алексей получил 10 месяцев ограничения свободы, а за тяжелые наркотики легкий срок заменили на реальное лишение свободы в колонии общего режима.

- У фигуранта наблюдалось расстройство личности, которое связано с регулярным потреблением веществ и травмой головы. По его словам, в драке ему сильно повредили голову, из-за чего он часто обследовался у невролога, - рассказал источник издания.

Через полтора года Алексей освободился и нашел себе подружку Валерию. Та разошлась с бывшим парнем, от которого у нее осталась дочь. Пара решила, что ребенок останется с матерью, но у отца сохранилось право видеться с ребенком, чем он и пользовался. Правда, девушка считала, что в доме всегда нужен мужчина. Так Алексей съехал из родительского дома, чтобы строить новую ячейку общества.

Семейная идиллия, однако, не задалась. Мужчина много выпивал, и после одной такой попойки произошло то, о чем рассказывает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. Вдохновившись спорными традициями предков, он заставил двухлетнюю падчерицу "стоять на горохе", но изощрил наказание - смесь из соли и пшена залил разбавленной уксусной кислотой. Травмы обнаружили на коленях и ягодицах.

Этим дело не ограничилось. Мужчина порол падчерицу. При обследовании характерные травмы нашли почти везде, даже на голове. Установлено, что Алексей ударил ребенка не менее сорока раз, а в качестве розог выступил удлинитель.

Удлинитель, которым отчим наказывал девочку

Против отчима возбудили уголовное дело по подозрению в истязании. "Блокнот-Ставрополь" рассказывал, что таким образом он боролся с плачем девочки, а источник "КП-Ставрополь" уточнил, что, по версии следствия, это были систематические воспитательные меры. Преступление выявили благодаря неравнодушию биологического отца, которого встревожили жалобы соседей. Сейчас девочка живет с отцом. А в отношении матери проводится проверка по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней, передает прокуратура Ставрополья. Если опасения следствия подтвердятся, то против нее возбудят уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать истязала, отец насиловал: в Ставрополе супруги-инвалиды убили 9-летнего сына

За убийство и сексуальное насилие над сыном отцу из Ставрополя грозит пожизненное [подробности]