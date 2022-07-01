Каким будет июль 2022 в Ставропольском крае?

Июль, как правило, самый жаркий месяц года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Июль 2022 в Ставропольском крае будет по-настоящему знойным и жарким. Однако, возможны и неожиданные сюрпризы: приятные и не очень. Предварительно, по-настоящему знойная погода установится в регионе уже с понедельника, 4 июля 2022 года. Но синоптики предупреждают, обильные дожди с грозой и градом - не исключены.

По статистике специалистов ставропольского гидрометцентра июль, традиционно, самый жаркий месяц года. Средняя месячная температура воздуха по краю в регионе составляет +24 градусов тепла. Июль богат на знойные дни и часто бывает сухим, засушливым. Самым жарким за последние годы июль был в 2010 и 2011 году. В эти временные промежутки средняя месячная температура воздуха составляла +26 градусов тепла. От +21...+22 в Кисловодске до +28 градусов в Арзгире и Дивном.

Стоит сказать, что в июле 2011 года на метеостанции Дивное зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха в Ставропольском крае: +44! Самым прохладным был июль 2004 года - средняя температура колебалась в районе + 21.8 градусов тепла.

По данным сайта ставропольского гидрометцентра, на территории края в июле обычно отмечается около 8-10 дней с осадками. На второй месяц лета приходится 10 % годовой суммы осадков в регионе. По подсчетам, месячные суммы осадков варьируют от 40 мм на востоке Ставрополья до 98 мм в Кисловодске, составляя в среднем по региону 55 мм. По статистике синоптиков, ежегодно на июль приходится 20 % годового числа дней с грозой. Град выпадает примерно в 30% дней.

К слову, в прошлом году июль был жарче, чем обычно. Самым «горячим» днем признали 20 июля 2021 года, воздух в Ставрополе прогрелся до +38,1, а самый холодный день выпал на конец месяца, 28 июля 2021 года было всего + 14,1. Выпало 75 мм осадков (на 27% больше нормы осадков, при этом почти половина - за 1 день. Да и в целом, синоптики признали, что месяц получился на 2 градуса жарче нормы.

В 2020 синоптики ставропольского гидрометцентра фиксировали аналогичный уровень выпадения осадков, средние температурные значения были практически равны значениям 2021 года. В 2019 было холоднее, на полградуса ниже нормы, но выпало свыше 130% от нормы осадков.

В 2018 году норма температуры воздуха и количество осадков совпали, с результатами полученными за 2021 год, но самый жаркий день был на 3 градуса меньше +35. Самым засушливым июлем за последние 10 лет стал 2017 год, выпало всего лишь 74% осадков.

Июль в Ставропольском крае в 2022 году не будет сильно отличаться от предыдущих лет. Несмотря на то, что МЧС предупредило местных жителей об усилении штормового ветра и грозе 1 июля, уже в воскресенье, 3 июля 2022 года, воздух по краю прогреется до +30 градусов тепла. Знойные и засушливые дни продлятся еще на неделю. С 3 июля по 10 июля ожидается жара до +33...+35 градусов тепла.

Жаркая погода задержится в Ставропольском крае надолго, по прогнозам синоптиков в июле ожидаются дождливые дни, но средняя температура воздуха по краю будет соответствовать ее ежегодно фиксируемым средним значениям.

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