IT-военный: что известно о новом замминистра связи ДНР

Денис Курашов. Фото: budennovsk.su

Бывшего заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова пригласили работать в Донецкой народной республике. Чиновник будет местным заместителем министра связи. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

На Ставрополье Курашов занимался цифровизацией органов власти. На посту руководителя ГКУ СК "Краевой центр информационных технологий" он реализовывал проект "Дело", который позволил организовать электронный документооборот между муниципальными и краевыми властями, а также с аппаратом президента России по работе с обращениями.

В 2017 году его назначили на должность заместителя министра. На посту Курашов продолжил работу по цифровизации.

- Ключевыми направлениями вашей работы как куратора отрасли связи станут продолжение проектов устранения цифрового неравенства, развития портала «Госуслуги», централизации ИТ-отрасли в органах власти, проекта в сфере безопасности дорожного движения, образования в сфере связи и информационных технологий в подведомственных колледжах. Кроме того, вашей задачей станет формирование в крае комфортной среды для развития ИТ-отрасли, - обозначал полномочия своего заместителя министр Виталий Хоценко.

Таких же инициатив ожидают от Курашова в Донецке. Отмечается, что чиновник окончил Ставропольское высшее военное инженерное училище связи и проходил курсы по госслужбе. За заслуги получал благодарственные награды.

Отметим, что бывший начальник Курашова - Хоценко - стал премьер-министром республики.

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