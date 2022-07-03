В Северной Осетии ликвидировали угрозу подмыва опор важного транспортного моста

Ликвидация угрозы подмыва опор моста на объездной дороге Михайловское - Ногир в Северной Осетии. Фото: скриншот видео

Северная Осетия уже вторую неделю подвергается воздействию неблагоприятных погодных явлений. Сначала республику атаковали сильные проливные дожди, из-за которых уровень рек в республики поднялся выше нормы. Обильные затяжные дожди создали условия для схождения селя и возникновению камнепадов.

Также из-за обильных дождей была закрыта дорога, соединяющая Грузию и Россию. Несколько дней она была недоступна для передвижения любого вида автотранспорта.

Ногире введен режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, поднявшийся уровень воды в Тереке сегодня начал подмывать опоры трубы коллектора и автодорожного моста между Михайловским и Ногиром.

Вчера, 2 июля 2022 года, стало известно, что в в районе моста между селениями Ногир и Михайловское сложилась чрезвычайная ситуация. Пресс-служба МЧС сообщила, что из-за обильные осадков и повышения уровня воды в реке Терек случился подмыв опор трубы канализационного коллектора на объездной дороге Михайловское - Ногир.

На место для ликвидации последствий незамедлительно выехали глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов и ответственные структурные подразделения.

Для разрешения ЧС провели расчистку русла реки и берегоукрепительные работы. Для того, чтобы опоры центральной магистрали не деформировались и не разрушались, было принято решение зафиксировать их бетонными блоками. Сейчас угроза подмыва снята.

В Ногире уже второй день действует режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, поднявшийся уровень воды в Тереке поспособствовал тому, что опоры трубы коллектора и автодорожного моста между Михайловским и Ногиром стало подмывать.

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