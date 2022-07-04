"Давно было пора": Рамзан Кадыров снялся в сатирическом видео пранкеров Вована и Лексуса о капитуляции Украины

Рамзан Кадыров с актером, играющим Владимира Зеленского

Пранкеры Вован и Лексус сняли сатирический ролик о капитуляции Украины. Главным героем короткой сценки стал глава Чечни Рамзан Кадыров, политик выложил видео у себя на странице во "ВКонтакте".

Актер, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского, объявляет о выполнении требований России, установленных с самого начала военной спецоперации. Поначалу непонятно, кто стоит за говорящим и дергает того за плечо — какой-то человек с кольцом на мизинце. Но после фразы "Ахмат — сила" операторы показывают Кадырова.

— Мы доказали это? Конечно, верно, Ахмат — сила. Давно надо было.

Поводом для сатирической сценки стали известия об оттеснении украинской армии из Луганской народной республики. За сутки армия России вместе с местной милицией освободила 182 квадратных километра территории, взяв под контроль город Лисичанск и окрестные села.

— Убедительная просьба не забрасывать видео злобными комментариями, во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека, — прокомментировал Кадыров ролик о капитуляции Украины.

Эксперты говорят, что победы в Луганской народной республики очень важны. Но это не значит, что борьба на этой территории закончилась. В частности, речь идет о диверсантах.

— Безусловно. Что касается ЛНР, Шойгу ведь четко заявил — армия выполнила поставленную ей задачу. А у армии была задача освободить города этой республики. И она это сделала. Зачистить города и поселки задача других структур. Военные действия на территории ЛНР закончены — об этом и сообщает министр обороны. Дальше — наведение порядка на территории. Это разные ведомства и разная ответственность, — рассказал журналистам "Комсомольской правды" заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не Адольф, а Борз: Кадырову подарили питбуля с "Азовстали"

Волонтеры доставили в Чечню спасенную на "Азовстали" собаку [подробности]