Ушел до уголовных дел: глава района Ставрополья, подозреваемый в двух преступлениях, уволился

Владимир Лукинов. Фото: kir-portal.ru

Ряд СМИ сообщил, что 62-летний глава Кировского района Ставрополья Владимир Лукинов уволился и ушел на пенсию. Соответствующее решение на внеочередном собрании приняли местные депутаты. Много кого удивило, что отставка произошла после возбуждения двух уголовных дел против чиновника.

Эту информацию подтвердили несколько источников "КП-Ставрополь". Один из них уточнил, что Лукинов отошел от дел администрации района еще до первого уголовного дела. Так, акты администрации уже с мая 2022 года подписывал исполняющий обязанности главы, начальник управления сельского хозяйства Евтушенко. 5 июля с сайта администрации Кировского района исчезла биографическая заметка о Лукинове, что также можно считать подтверждением информации об отставке.

Одной из кандидатур, кто будет новым начальником в администрации Кировского района, называют бывшего депутата Краевой думы Николая Новопашина. В беседе с "КП-Ставрополь" он подтвердил свое назначение на пост.

Первое уголовное дело против Владимира Лукинова возбудили в июне 2022 года. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. В ходе проверки прокуратуры края и УФСБ по региону выяснили несостыковки в документации по многофункциональному центру в Новопавловске.

Объект решили строить еще в 2014 году, тендер выиграло ООО "Гром". Стоимость госконтракта - более 24 млн рублей. В тот же году работы сдали, но подрядчику заплатили свыше 3 млн рублей за услуги, которые фактически не были выполнены. Кроме главы Кировского района, к уголовной ответственности по этому эпизоду хотят привлечь должностных лиц компании. Их подозревают в мошенничестве.

Второе уголовное дело возбудили уже в июле 2022 года. И опять по подозрению в превышении должностных полномочий. Лукинов, по версии следствия, в 2018 году подписал указ, по которому ему ежемесячно начисляли премии и надбавки. Основание для этого - "особые условия муниципальной службы". Что было не так в работе главы района, непонятно. К 2019 году ущерб вырос до 290 тысяч рублей.

Владимир Лукинов возглавил Кировский район в 2014 году. До работы в районе он был руководителем на предприятиях и заместителем министра дорожного хозяйства Ставрополья.