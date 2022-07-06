На заводе в Невинномысске загорелась трансформаторная подстанция: пламя возвысилось на несколько этажей

Фото с места ЧП: ГУ МЧС по СК
В Ставропольском крае из-за короткого замыкания загорелась трансформаторная подстанция на заводе "Невинномысский Азот". Об этом рассказывает мэр Невинномысска Михаил Миненков.
ЧП случилось 5 июня, после 21 часов. Работники вовремя заметили возгорание и сообщили в экстренные службы. На месте работают пожарные расчеты, но к их прибытию пламя поднялось достаточно высоко.
Фото с места ЧП: ГУ МЧС по СК
- Возгорание на подстанции "Б" контролируется пожарными, выгорает масло. Исполнительный директор предприятия рядом, - доложили власти города.
В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в пожаре никто не пострадал. Выбросов не было, угроза населению отсутствует. С пламенем борются 47 пожарных и 16 единиц техники. Часть технологических цехов вывели в оперативный резерв, но только "с целью соблюдений требований безопасности". Иными словами, этого требует протокол.
В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что ведомство будет проверять причины и обстоятельства пожара на "Невинномысском Азоте"
Фото с места ЧП: ГУ МЧС по СК
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