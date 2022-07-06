"Сбежал, бросив умирать": на Ставрополье 18-летний водитель без прав устроил ДТП

Молодой человек побоялся ответственности и решил, что может оставить своего несовершеннолетнего товарища умирать от ран. Фото: ГИБДД Ставрополья

Вечером 5 июля в Александровском округе Ставропольского края произошло жуткое ДТП. Отечественный автомобиль ВАЗ-21099 на огромной скорости слетел с трассы "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" и опрокинулся. В машине был водитель и один пассажир.

Когда произошла авария, молодой человек, который был за рулем, скрылся с места инцидента. Он оставил в разбитой машине своего пассажира, 14-летнего подростка. У мальчика были тяжелейшие травмы, по факту - его оставили умирать. Очевидцы заметили разбитую машину и вызвали скорую, ребенка забрали в реанимацию, но спасти не удалось. Подросток погиб.

Полиция начала поиски сбежавшего водителя, которые продлились не долго. Им оказался 18-летний местный житель без прав управления автомобилем. Более того, после проверки крови, оказалось, что во время ДТП он был пьян.

Боясь ответственности за пьяное вождение, 18-летний ставрополец решил бросить своего умирающего друга и сбежать.

- Автомобиль принадлежит матери водителя. Сейчас устанавливается, кто передал право управления лицу, не имеющему права управления. По факту автоаварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Обновление информации на 10:48

Следственный комитет Ставрополья возбудил уголовное дело после смерти подростка. Название статьи длинное: "нарушение лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения".

- В ближайшее время следователем СКР будет решен вопрос о задержании подозреваемого. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.