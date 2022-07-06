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Происшествия6 июля 2022 7:48

На Ставрополье водитель, бросивший умирать 14-летнего пассажира, пойдет под суд

Он побоялся наказания и решил, что жизнь друга не так важна
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что по факту смерти 14-летнего пассажира во время ДТП, возбудили уголовное дело. Название статьи длинное: "нарушение лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об этой аварии. В Александровском округе водитель отечественной легковушки на скорости вылетел с дороги и перевернулся. За рулем был 18-летний местный житель в состоянии опьянения. Он бросил своего 14-летнего друга умирать. Очевидцы вызвали врачей, мальчика госпитализировали, но он скончался от травм в больнице.

- В ближайшее время следователем СКР будет решен вопрос о задержании подозреваемого. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.