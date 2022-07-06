Россиянка продала родного сына, чтобы сделать себе пластическую операцию

Женщина, которая купила у 33-летней россиянки ребенка, не учла, что потребуются официальные документы. Фото: скриншот видео

История о вопиющей бессердечности родной матери возмутила общественность Дагестана. Сотрудники окружного МВД задержали 33-летнюю россиянку, которая за 120 тысяч рублей отдала только рожденного сына чужой семье. Полицейским та объяснила, что ей требовались деньги на пластическую операцию на нос.

Все произошло в родильном центре Каспийска. Будущая мать еще до родов приняла решение бросить ребенка там же. Вместо этого 29-летняя соседка предложила отдать новорожденного мальчика ее знакомой семье из Сергокалинского района республики. Семейная пара хотела бы завести второго ребенка, но, поскольку не может больше иметь детей, будет поэтому рада воспитать пусть даже неродного мальчика. В итоге они передали матери 20 тысяч рублей на мелкие нужды. Материальная помощь пришлась ей кстати.

- Еще до родов они договорились, что будут оплачивать ей продукты питания и лекарства. Когда она родила, как я знаю, они дали 20 тысяч. А потом ребенок попал в больницу, где медики потребовали свидетельство о рождении, - рассказала свою версию та самая «знакомая».

Будущие родители не понимали, что у ребенка должны быть официальные документы: свидетельство о рождении, полис, СНИЛС. Они приехали к биологической материи и попросили ту оформить все документы. Но родная мать потребовала взамен еще 100 000 рублей.

- Она сказала, что у нее не осталось денег ни на квартиру, ни на питание. А еще она хотела сделать операцию на нос. Сказала, что не может дышать. Я не стала с ней спорить, ссориться из-за денег. Не хотелось ей платить, но заплатила, - рассказала сотрудникам полиции женщина, которая купила мальчика.

Сотрудникам правоохранительных органов она еще рассказала, что они с мужем воспитывают родного ребенка, которому четыре года. Мать новорожденного малыша успела получить свои деньги, но оформить все нужные документы на ребенка семейной паре не удалось. Всех участников этой истории задержали дагестанские полицейские.

Собранный сотрудниками правоохранительных органов материал передан в СУ СК России по Дагестану. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

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