Что стало с первой роженицей, которая на Кавказе подменила трупы детей на кукол

Диане Алихановой грозило 2 года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случай, потрясший социальные сети в феврале 2021 года, уже повторился пять лет назад. Кладбище, обвинение, раскаяние - почти все как у Лауры Даудовой.

"КП" рассказывает, что стало с роженицей, которая первой на Кавказе подменила трупы детей на кукол.

В 2014 году жительница Избербаша Диана Алиханова объявила родне и мужу, что в положении. Эта новость спасла брак девушки, ведь супруг обещал уйти, если не будет детей.

Правда, слова Алихановой оказались ложью. Девять месяцев она носила разновеликие подушки под одеждой. И даже имитировала признаки беременности. Когда подошел срок родов, она в одиночку уехала в родильное отделение Центральной клинической больницы Махачкалы.

- Эта дама на протяжении недели имитировала пребывание у нас в стационаре. Она сидела на лавочках под окнами. Иногда ходила с кем-то: видимо, родственники, которые навещали "роженицу", - говорили медики в беседе с РГВК «Дагестан». Где жила все эти дни девушка - не разглашается.

Когда дело подошло к выписке, женщина инсценировала смерть новорожденного. В роли трупа выступила пластиковая кукла, которая была уложена в саван. На похоронах обман вскрылся, и женщина решила обвинить в подмене и халатности врача-ординатора. Которая в момент вымышленных родов была в отпуске.

- В начале сентября 2015 года «мать» обратилась в следственные органы с заявлением, что ребенок умер по халатности врачей родильного отделения, а затем они подменили труп ребенка на куклу. В ходе проведения процессуальной проверки факты, изложенные в заявлении по поводу смерти ребенка, полностью были опровергнуты, - сообщали в пресс-службе СКР по Дагестану.

Против Алихановой возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Ей грозило 2 года тюрьмы. В зале суда, однако, она признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

- Учитывая изложенное и личность подсудимой, суд считает, что её исправление возможно без изоляции от общества. Суд приговорил назначить Алихановой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - следует из судебного акта Избербашского городского суда.

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