Громкая история о \\"подмене трупов детей\\" в Ставропольском крае обросла новыми подробностями. Оказывается, Лауру трижды ловили на крупной лжи, в том числе - на вранье о беременности. Об этом рассказала мать женщины в программе \\"Прямой эфир\\".Впервые Лаура соврала об учебе на медицинском. Она внушила себе, что учится на хирурга и уже участвует в операциях. Ложь позже вскрыла родня, часть из которой - медики.Два других случая связаны с ложной беременностью. После вступления в брак тест показал, что Лаура беременна. Больше трех месяцев женщина думала, что в положении. Пока медики не разуверили ее.- В роду родственники очень многие в медицинской сфере. То есть, если что-то такое было бы, даже не афишируя, можно было бы среди своих сделать так, чтобы никто даже ничего не узнал. Но у нее рос живот, там что-то пиналось, не было месячных. Я сам отец двух детей, и я поверил, - признается брат женщины Бутта Тамадаев.Дауд Даудов, отец выдуманных детей, простил супругу и попросил следствие не возбуждать уголовное дело.Такая реакция насторожила ряд гостей программы. Одним из них был почетный гражданин Ногайского района Дагестана Денис Меркулов.- Дауд - взрослый человек. Неужели он 9 месяцев не видел, что его супруга не беременна? Не думаю. Он что, недалекий такой? - говорил он. Его позицию поддержал знакомый Дауда Муслим Темирбулатов и общественный деятель Набигулла Багамаев. Сторонники такой версии уверены, что супруги были в сговоре. У пары могло быть две цели: заработать на продаже двойни или оправдать отсутствие детей спустя три года брака.Однако позицию развенчали. В студии вспомнили, что экспертиза показала, что женщина никогда не рожала. А продавщица рассказала, что кукол \\"мать\\" покупала одна.КАК ЭТО БЫЛО10 февраля в социальных сетях появилось видео, автор которого уверял, что трупы его детей подменили на кукол. Обман раскрылся только в Дагестане, около могилы. Мужчина сразу подумал на роддом в Ставрополе и заявил в полицию.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла, - рассказывал Дауд Даудов на допросе.Ситуацию под личный контроль взял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В ходе проверки данные \\"роженицы\\" не нашли ни в одном реестре.- В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно - никогда, - писал глава Ставрополья.Только после медицинской экспертизы Лаура Даудова призналась, что выдумала беременность.- У меня была ложная беременность. На 3,5 месяц УЗИ показало, что плода нет. Я мужу это сказать не смогла. Я и сама поверила. Я внушила себе настолько, что у меня стал расти живот. Это видели супруг, родители. У меня организм работал, будто ему скоро рожать. [...] Когда я сказала, что родила - у меня спустился живот. Тогда я купила \\"Пупсов\\". Чувствую, легкие. Сходила в магазин за песочком, набила им куклы. Сделала так, чтобы куклы лежали ровно. Я включала детский плач - думала, что это их голос, нянчила детей. Муж звонил, и я сюсюкалась с ними в трубку. У меня было ощущение, что это мои настоящие дети. Когда я их завернула, у меня действительно было ощущение, что это мои дети умерли, - рассказывала женщина.ПО ТЕМЕ\\"У нее проблемы с головой\\": мать девушки, придумавшей беременность, извинилась31-летняя Лаура чувствовала, что ее живот растет, несмотря ни на что [подробности]ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемья из Азербайджана разыграла историю с подкидышем, чтобы скрыть позор дочериВ Самарской области 25-летняя девушка выбросила свою новорожденную дочь на поле и специально ждала, когда малышку найдет ее дед [подробности]