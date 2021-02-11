В шокирующей истории про дагестанку Лауру Даудову, подменившую детей куклами и рассказавшей страшную сказку о смерти двойни супругу, есть одна загадка. Как 31-летняя мать смогла симулировать беременность перед супругом? Как он мог не заметить отсутствие живота? И, конечно же, зачем на самом деле женщина устроила весь этот грандиозный обман?– Расследуя этот случай, мы просто не понимали ее мотива. Материнский капитал? Махинации? Нет. Все оказалось проще. Она действительно верила в то, что беременна. Этот факт потрясает, но у нее в момент отъезда в перинатальный центр Ставрополя действительно были все признаки беременности. Огромный живот, ощущение, что дети толкаются, – рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.Лаура и Дауд Даудовы уже давно хотели детей. В середине июня случилось чудо. Тест дал положительный результат и на крыльях счастья женщина полетела к врачам, чтобы провести необходимые медицинские обследования.– Врачи провели все необходимые процедуры и на УЗИ сказали, что плода нет и я не беремена. Это была трагедия. Я мужу сказать не смогла. Я сказала, что он есть. И я сама поверила, в это, что он действительно есть. Я внушила до такой степери это себе, что у меня начал расти живот. Я чувствовала шевеление. Это видел и супруг, это видели и родители. Я вижу, как он рад, сама я была очень рада, потому что мы очень хотели детей.Я видела, как обрадовался мой супруг и не могла его огорчить. Не могла сказать ему правду, – цитирует показания женщины собеседник. – Поэтому я продолжала вести себя, как беременная. И, со временем, у меня стали проявляться все признаки, как будто бы это было правдой. Я даже чувствовала, как они толкались!Сейчас Лаура убита горем. По собственным словам, она невероятно хотела ребенка, поэтому верила в беременность до последнего. Когда она поехала «рожать» в Ставрополь, Лаура сняла квартиру и купила двух кукол – своих придуманных детей. Назвала Ахмадом и Мухаммадом. Следующие шесть дней женщина с материнской любовью пеленала и заботилась о них.– Потом мне пришлось сделать это. Пришлось сообщить, что они погибли. А потом запеленать и пойти на похороны. Для меня это было по-настоящему. Я по-настоящему хоронила своих детей, путь их и не было. Они, на самом деле были мне, как родные, – цитирует собеседник слова женщины.Супруг Дауд Даудов, видя все этапы беременности, а потом искренние страдания своей жены, не мог себе даже представить, что история с детьми – ложь.– Я глубоко извиняюсь перед врачами и руководством Ставропольского края. Извиняюсь за то, боролся и утверждал, что они виновны. Мы стали жертвами ошибки и страшной ситуации. Их вины в этом не было и нет, – заявил Дауд Даудов.Напомним, что в среду пресс-служба МВД по Республике Дагестан сообщила о шокирующием обращении. В полицию с заявлениям пришел несчастный отец, утверждавший, что у него украли новорожденных мальчиков. Он рассказал, что во время похорон, в порыве он убрал саван с лиц младенцев. Но вместо погибших от внутреннего кровотечения малышей, на него смотрели пустые, стеклянные глаза кукол. Он требовал разобраться, куда могли деться новорожденные, надеясь, что они могут быть еще живы.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВЕлена Уварова, главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова:– Могу со всей ответственностью заявить, что эта женщина действительно не врет – она безумно и всей душой хотела детей. Иначе подобная беременность без плода невозможна. Такие случаи невероятно редки и всегда связаны с самовнушением невероятной силы. Я знаю один подобный случай. Тоже вплоть до того, что мать чувствует толчки ребенка, которого никогда не было.Как это возможно? Здесь легко провести аналогии, например, с верующими, у которых при посещении святых мест открываются раны на руках, как у Христа. Или с людьми, которые веря в силу целителей, действительно излечиваются и, например, на глазах встают с инвалидного кресла. Это все феномены одной природы. Но, к сожалению, в этом случае симптомы не дарят радости. Забеременнеть с помощью самовнушения невозможно.Лариса Попова, врач-психиатр:– Можно утверждать, что Лаура не ненормальная в общепринятом смысле. У нее нет психопатии, она не потеряла связь с реальностью. Здесь налицо истероидный психоз. При этом расстройстве личности человек, сталкиваясь с горем, принимает желаемое за действительное. Горем в данном случае стало нереализованное желание иметь детей.В итоге организм просто реализовал это желание. Но с окончанием ложной беременности у нее не появилось детей. Чтобы защитить ее психику от тяжелой травмы, мозг продолжил реализовывать материнский инстинкт. Поэтому, на протяжении некоторого времени, она ухаживала за куклами и пеленала их.Может ли эта травма стать началом болезни? Конечно, есть подобный риск. Женщине, бесспорно, нужно обратиться за помощью и проработать этот инцидент с профессионалом.ЕЩЁ ПО ТЕМЕДагестанка врала мужу о беременности, а после \\"родов\\" подменила \\"умерших детей\\" кукламиЖена 33-летнего жителя Дагестана Дауда Даудова не рожала двойни в Ставрополе. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтец \\"мертвых детей, подмененных на кукол\\", дал показания в ДагестанеМужчина уверяет, что его дети родились здоровыми в ночь на 3 февраля в Ставрополе. Первого назвали Ахмад, второго - Мухаммад. Несколько дней мать пробыла в реанимации. А уже 7 февраля она впервые подержала своих детей на руках (подробности).