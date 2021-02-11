Дагестанка врала мужу о беременности, а после "родов" подменила "умерших детей" куклами

Проверка базы пациентов свидетельствует о том, что жена Дауда Даудова не рожала в краевых роддомах. Фото: МВД / кадр видео

Жена 33-летнего жителя Дагестана Дауда Даудова не рожала двойни в Ставрополе. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

- Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка. Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов, - написал губернатор.

Информацию о том, что история - вымысел, также подтвердила в беседе с "КП" представитель МВД по Дагестану.

- В середине июня я узнала, что беременна. После чего я обратилась в Женскую консультацию, где сдала анализ крови. Результат показал, что я не беременна. Я видела, как обрадовался мой супруг, поэтому не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна, - следует из показаний женщины. - По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. 2 февраля я решила сказать, что собираюсь поехать в перинатальный центр.

После "роженица" сняла посуточную квартиру, где провела 6 дней. Родственники не приезжали к ней, потому что им якобы запрещено посещение из-за коронавируса.

- За 2,4 тысяч я купила две куклы "Пупсов". Находясь в квартире, я надевала на "Пупсов" рубашки-распашенки и сидела с ними, как со своими живыми детьми, а также пеленала их. [...] Я завернула куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно насыпав внутрь кукол песок. Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею.

Напомним, 10 февраля в соцсетях появилось видео, в котором отец рассказывает о подмене тел детей на кукол. Пропажу трупов мужчина обнаружил только на кладбище, около ямы.

По словам Дауда Даудова, его жена родила 3 февраля в Ставрополе. 9 числа дети якобы умерли от кровоизлияния в мозг. Согласно показаниям мужчины, подмену совершили, когда проходило омывание тел.

- Проверить можно было только через вскрытие. По исламу, вскрывать тело нельзя, детей надо положить так, как они есть, - рассказывал полицейским Дауд. - Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека. Мужчины пришли омывать женщину - тогда она в панике даже не подумала, что это неправильно. Женщину омывает обязательно женщина. Они ее успокоили, взяли детей, сказали: "Мы сейчас над ними покричим, помолимся, в саван укутаем и тебе отдадим".

После широкого резонанса к делу подключились власти Ставропольского края. Специалисты сразу проверили базы всех региональных роддомов за этот и прошлый годы - имени "роженицы" не было ни в одном реестре. Отмечалось, что женщина даже не проходила консультацию у ставропольских врачей.

Теперь делом займутся правоохранительные органы.

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