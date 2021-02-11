МВД опубликовало видео допроса дагестанки, совравшей о своей беременности двойней. 31-летняя Лаура до конца была уверена, что в животе живут дети.- У меня была ложная беременность. На 3,5 месяц УЗИ показало, что плода нет. Я мужу это сказать не смогла. Я и сама поверила. Я внушила себе настолько, что у меня стал расти живот. Это видели супруг, родители. У меня организм работал, будто ему скоро рожать, - говорит Лаура.Женщина всякий раз пыталась рассказать родне о результатах УЗИ. Параллельно с этим она готовилась к родам и даже заказала кроватку. 2 февраля у Лауры уже была собрана сумка с памперсами и пеленками. Сидя около перинатального центра, \\"роженица\\" сняла посуточную квартиру и 3 февраля якобы родила.- Мне нужно кого-то показать. Я отправила случайных детей. И мужу, и матери, и свекрови. Когда я сказала, что родила - у меня спустился живот. Тогда я купила \\"Пупсов\\". Чувствую, легкие. Сходила в магазин за песочком, набила им куклы. Сделала так, чтобы куклы лежали ровно. Я включала детский плачь - думала, что это их голос, нянчила детей. Муж звонил, и я сюсюкалась с ними в трубку. У меня было ощущение, что это мои настоящие дети.Лаура понимала, что ей надо избежать процедуры выписки. И она решила инсценировать смерть детей.- Когда я их завернула, у меня действительно было ощущение, что это мои дети умерли. Я страдала. Посмотрела на YouTube ролик о том, как омывают тела умерших. И когда приехала домой с саванами - рассказала историю мужу.Хоронить \\"детей\\" решили в Дагестане. Около могилы вскрылась правда.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла, - рассказал глава семьи Дауд Даудов.Мужчина в панике записал видео с кладбища, которое утекло в сеть. Начались проверки, к делу подключились МВД и СКР.Сотрудники правоохранительных органов почуяли неладное уже после первой проверки. Специалисты роддомов Ставрополя изучили реестры всех учреждений и не нашли упоминаний о Лауре. Причем женщина не была даже закреплена за каким-либо врачом.Утром 11 февраля, после результатов экспертизы, которые показали, что \\"мать\\" никогда не рожала - ей пришлось вскрывать карты.ПО ТЕМЕ\\"У нее проблемы с головой\\": мать девушки, придумавшей беременность, извинилась31-летняя Лаура чувствовала, что ее живот растет, несмотря ни на что [подробности]ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Огромный живот, ощущение, что дети толкаются»: дагестанка рассказала правду о подмене детей кукламиЖенщина настолько хотела детей, что сама поверила в собственную беременность [эксклюзив kp.ru]КСТАТИСемья из Азербайджана разыграла историю с подкидышем, чтобы скрыть позор дочериВ Самарской области 25-летняя девушка выбросила свою новорожденную дочь на поле и специально ждала, когда малышку найдет ее дед [подробности]