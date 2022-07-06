На Ставрополье спустя 20 лет задержали причастного к убийству девятерых жителей Подмосковья и Рязани

Следователь будет настаивать на аресте подозреваемого Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае задержали 49-летнего жителя станицы Григорополисская Анатолия М., которого подозревают в убийстве девятерых человек. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще в феврале 2002 года, по данным следствия, неизвестный убил сразу семерых жителей Подмосковья. Тела четырех женщин и трех мужчин обнаружили полицейские в Луховицком районе, началось уголовное разбирательство. Все жертвы погибли от топора. Но его хозяина не могли найти - всех предполагаемых подозреваемых после экспертиз отпускали.

Через месяц в Рязанской области нашли еще два тела местных жителей. Поначалу никто не связывал эти дела, и Анатолий М. разгуливал на свободе. Пока он не попался на других преступлениях. По информации издания, мужчина ранее был судим за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и несколько эпизодов кражи.

Чтобы его тайну не раскрыли, Анатолий перебрался на Кавказ, в небольшую ставропольскую станицу Григорополисская. Там мужчина был тише воды ниже травы: ни одного правонарушения, ни одного штрафа за вождение.

Тем не менее, следователи спустя 20 лет связали дела и вышли на Анатолия. По словам источника, его уже задержали и привезли во временный изолятор в Подмосковье. Следователь будет настаивать на аресте подозреваемого. Если вина ставропольца подтвердится, ему грозит лишение свободы либо на 25 лет, либо пожизненно.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве десятилетней давности. Другой житель станицы Григорополисская в сентябре 2011 года пришел к знакомой 72-летней пенсионерке просить в долг, но женщина отказала и пристыдила его. На этой почве у них завязался конфликт, в ходе которого мужчина ударил бабушку больше 40 раз ножом. Тело убитой он спрятал во дворе. В 2021 году злоумышленника задержали - его вычислили по ДНК.