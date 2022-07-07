Двух дагестанок продали в Королевство Бахрейн для занятия проституцией

Всех участников этой циничной сделки задержали в аэропорту Махачкалы. Фото: скриншот видео

В аэропорту Махачкалы задержали преступную группу, что продавала дагестанок в Королевство Бахрейн для занятий проституцией. Двух девушек полицейские успели перехватить в аэропорту Махачкалы до посадки на рейс в страну Ближнего Востока.

- При отработке оперативной информации полицейскими выявлено, что 25-летняя жительница Буйнакского района в сговоре с 35-летней уроженкой Левашинского района намеревается продать третьим лицам в Королевство Бахрейн двух жительниц Дагестана для занятия проституцией, - комментируют в республиканском МВД.

Там же в аэропорту Махачкалы они были задержаны у стойки регистрации, где уже подтверждали паспортные данные перед вылетом. Сутенерша сразу призналась оперативникам, что отправляла дагестанок за границу в качестве проституток. При этом одна из «проданных» девиц призналась, что это ее третий полет. И добавила, что в этот раз ей должны были разрешить работать уже на себя. Но с двумя условиями:

- Я должна отработать за билет, отдать эти деньги, а затем каждую неделю отдавать спонсорские сто динар, - поделилась дагестанка.

Другая поведала сотрудникам, что вообще не знала, куда должна была лететь, и то, как она будет зарабатывать деньги тоже.

- Я должна была побыть там недели две, полторы. Мне сказали делать маникюр, педикюр, наращивание волос, - отвечала девушка полицейским.

На вопрос оперативника, знала ли она, что ее продают в рабство, та со слезами отрицала. Водитель, который отвез девушек в аэропорт, отрицал причастность к преступной группе, хоть и признался, что знает: «Девушки едут работать туда путанами». А вот женщина, вступившая в сговор с лидером группировки рассказала, что знакома с одной из девушкой - та была ее соседкой. И отметила, что сама была проституткой в прошлом.

- Раньше одна из девушек работала на «мамочку», а сейчас работает на какого-то араба. Вообще я познакомила этих девушек и дала им номер и все, - поведала о своей причастности ко всему происходящему одна из участниц.

Весь собранный по данному факту материал уже передан в СУ СК РФ по Дагестану для принятия процессуального решения.

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