Сменил хозяина два раза за год: В Ингушетии полицейские спасли человека из рабства

Один раз мужчина смог сбежать, второй раз вызволять его из плена пришли полицейские. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередная душераздирающая история про человека, удерживаемого в рабстве, произошла в республике Ингушетии, в городе Малгобек. Мужчину чудесным образом спасли сотрудники регионального МВД. Родственники пропавшего уже потеряли надежду на освобождение родного человека, но сотрудникам полиции это удалось.

Андрей (имя изменено) всю свою жизнь прожил в небольшом селе, искал хороший заработок, но никак не получалось, поэтому он зарабатывал «шабашками», постоянного места работы у него не было.

Весной прошлого года местный таксист обратился к Андрею с предложением подзаработать. Знакомый описал мужчине хорошие условия труда, но с одним маленьким «но» — никто не должен знать, куда он отправится работать. Условия работы вполне устроили Андрея , недолго думая, он согласился на заманчивое предложение таксиста.

Получилось так, что в мае 2021 года мужчина уехал в Республику Ингушетия. Условия работы на деле оказались совсем другими. У Андрея отобрали все документы, совсем мало и плохо кормили, постоянно били, а за все время и не заплатили ни разу. В какой-то момент пленнику все же удалось сбежать из своего места заключения. Но он остался абсолютно один в чужой республике, без документов и денег.

Так он попал к новому «хозяину», который удерживал его в городе Малгобек Республики Ингушетия. К невероятному счастью Андрея, ему удалось связаться с родственниками, а они вышли на связь с ним. Все могло бы закончится хорошо, но работодатель, который удерживал Андрея, смог убедить его, что у него ему будет замечательно, а представители общественного движения против рабства «Альтернатива», которые уже стали разрабатывать план, как вызволить несчастного, наоборот увезут его в очередной плен.

Вскоре Андрею стало понятно, что он ошибся, и что его новый «хозяин» вовсе не собирается выполнять все свои обещания, к тому же он начал ещё и бить своего подчиненного.

Родственники Андрея не знали, как ему помочь, как вызволить родного человека из плена. Тогда они обратились в МВД по Республике Ингушетия 21 мая 2022 года. Семья уже отчаялась, близкие и не надеялись, что смогут добиться хоть какого-то результата, но это был их единственный шанс на успех.

Мужчине удалось восстановить все документы и вернутся домой. Фото: социальные сети «Движение Альтернатива»

И все-таки сотрудникам МВД удалось помочь Андрею. Полицейские забрали его, помогли с восстановлением утраченных документов и даже приобрели ему билет на дорогу домой. Представители общественного движения против рабства «Альтернатива» благодарны сотрудникам полиции за их слаженные и оперативные действия.

- Именно такие истории возвращают веру в работу наших правоохранительных органов, - написали активисты в публикации о спасенном герое.

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