В Ставропольском крае уничтожили плодородные земли на 48 миллиардов рублей

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после проверки в администрации Кочубеевского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2022 года стало известно, что сотрудники ведомства вместе с коллегами из краевого УФСБ России проверяют деятельность регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрации Кочубеевского района. Правоохранители изучали, как в округе соблюдают законы в области использования и охраны недр.

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В 2014 году власти предоставили компании лицензии на геологическое изучение и добычу валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке Кочубеевского района. За время работы, согласно выводам экспертов Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, был уничтожен плодородный слой земли сельхозназначения. Ущерб превышает 48 миллиардов рублей.

После проверки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Предполагаемые виновные уже установлены:

- В настоящее время следствием установлены два фигуранта, причастные к совершению данного преступления. Мужчины являются братьями, один из них генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которому была выдана лицензия, второй - индивидуальный предприниматель, они задержаны. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении двоих подозреваемых, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Прокуратура и УФСБ России по Ставрополью продолжат совместную проверку в указанной сфере.

Также в Кочубеевском районе судят другого коммерсанта Виталия Лозового, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Почти полгода мужчина добывал гравий и песок без лицензии. Почве был нанесен ущерб в 325 млн рублей.