На Ставрополье бизнесмен нанес ущерб окружающей среде на 320 миллионов рублей

Собранные доказательства по этому делу направлены в суд. Расследование дела в отношении других фигурантов продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье коммерсант из Кочубеевского района обвиняется в незаконном предпринимательстве, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом сообщает пресс-служба СКР России.

По данным ведомства, с мая по октябрь 2017 года руководитель ООО «Профстрой» и ООО «Заря» в составе банды организовал без соответствующей лицензии добычу валунно-песчано-гравийной смеси на территории Кочубеевского района.

Тем самым они причинили крупный ущерб государству на сумму более 5 млн рублей.

Кроме того, действия мужчины повлекли тяжкие последствия для окружающей среды и почвы, в том числе в виде деградации земель и причинения почве как объекту охраны окружающей среды вреда в размере более 320 млн рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное предпринимательство, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Собранные доказательства по этому делу направлены в суд. Расследование дела в отношении других фигурантов продолжается.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе против учредителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования возбудили несколько уголовных дел.

В результате чего министерству здравоохранения Ставрополья причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.