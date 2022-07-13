В Минводах на таможне поймали пассажира, вывозившего из России свитки начала ХХ века

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Минераловодские таможенники пресекли попытку вывезти из России реликвию. Об этом сообщает пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Юлия Кутейко.

Неожиданную находку обнаружили у пассажира, вылетавшего в Тель-Авив. Мужчина проходил через зеленый коридор, но таможенники в ходе осмотра сумки нашли вещи, которые требуют дополнительного разрешения от Министерства культуры России.

Это были два метровых свитка Торы, которые используют для еженедельного публичного чтения в синагоге, являются главным сакральным предметом в иудаизме и представляют культурную ценность. Установлено, что реликвии был созданы в начале ХХ века, их рыночная стоимость - 324 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

- В настоящее время свитки находятся в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда", - сказано в сообщении Северо-Кавказского таможенного управления.

Подозреваемому грозит лишение свободы до 7 лет и штраф в миллион рублей.