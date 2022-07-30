Образовательный кредит: куда за ним обращаться ставропольцам?

Образовательный кредит с господдержкой позволяет оплатить обучение в любом из почти 630 вузов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

При необходимости ставропольцы имеют возможность оформить образовательные кредиты с господдержкой. Они намного выгоднее обычных потребкредитов. И традиционно спрос на них увеличивается летом, когда выпускники школ поступают в вузы.

Государственная программа работает таким образом, что студенту или его родителям образовательный кредит будет обходиться в 3% годовых. Остальную часть процентной ставки банку субсидирует государство. Более того, во время обучения, а также в течение еще 9 месяцев после получения диплома студент может выплачивать только проценты.

- Это большое подспорье для молодых людей, которые по тем или иным причинам не смогли поступить в желаемый вуз. Ведь понятно, что количество бюджетных мест ограничено, конкуренция бывает крайне высокой, а будущую профессию нужно выбирать не ввиду финансовых возможностей, а все же ориентируясь на свои желания, – отмечает региональный координатор программы повышения финансовой грамотности населения в Ставропольском крае Надежда Герасименко. – За счет переноса основной части платежей на период после окончания вуза, когда студент уже находит работу и начинает получать стабильный доход, во время самой учебы ежемесячный платеж студента будет сопоставим с рядовыми карманными тратами.

Образовательный кредит с господдержкой позволяет оплатить обучение в любом из почти 630 вузов России с действующей лицензией и аккредитацией. Проверить это можно на сайте Рособрнадзора. Ставропольцы могут использовать заемные средства как для получения первого высшего образования, так и второго. Программа реализуется по сниженной процентной ставке на срок до 15 лет.

«Образовательный кредит позволяет ставропольским выпускникам не ограничивать себя в выборе вуза мечты. В течении обучения студенту необходимо погашать лишь накопившиеся проценты. Всю оставшуюся сумму можно выплатить уже после выпуска из вуза», - объясняет управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.

Причем с учетом разных жизненных ситуаций у заемщиков есть возможность оформить кредит на любой срок обучения (семестр, год или полный курс бакалавриата, специалитета и магистратуры). Для этого достаточно лишь паспорта, договора об оказании платных образовательных услуг и письменного согласия родителей (для несовершеннолетних). Для оформления займа не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.

ВНИМАНИЕ!

В интернете можно найти множество предложений от разных банков об оформлении образовательного кредита. Но это, по сути, обычные потребкредиты, какими бы привлекательными условиями они ни «обыгрывались» в рекламе. Выдавать образовательные займы и получать из госбюджета субсидии пока может только банк, у которого есть специальное соглашение с Минобрнауки, курирующим эту программу кредитования. Пока это только Сбербанк.

Другим банкам сложно конкурировать со ставкой 3% годовых. Потому под образовательные «маскируют» целевые займы с некими выгодными ставками, более длительными сроками погашения, удобной структурой погашения, но и с дополнительными требованиями в виде поручительств и страховок.