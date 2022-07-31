Жители Каспийска смогут полюбоваться эпичным запуском фейерверка в 22:00 Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

Салют на День ВМФ в Каспийске 31 июля 2022 станет эффектным завершением праздничной программы.

Каспийск с размахом празднует день ВМФ. Для жителей и гостей города приготовили масштабную программу мероприятий, а также проведение грандиозного парада. В нем будут задействованы 900 человек личного состава и 4 летательных аппарата.

Также, в праздновании примут участия иностранные судна с общей численностью экипажа более ста человек - сторожевых кораблей G-121 и G-129 ВМС Азербайджана и двух боевых кораблей из Ирана.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В КАСПИЙСКЕ 31 ИЮЛЯ 2022: СПИСОК

Напоминаем, что с 6 утра до 15 часов в Каспийске будут перекрыты дороги.

В мэрии города просят не оставлять личный транспорт в указанное время по следующим адресам:

- улица Халилова (от Комсомольской до Халилова, 32);

- улица Орджоникидзе (от Ленина до Халилова);

- улица Сулеймана Стальского (от Ленина до Халилова);

- бульвар Абдуллаева (от Ленина до Халилова);

- улица Комсомольская (от Ленина до Халилова);

- территория, прилегающая к зданию Русгидро (детский пляж).

Участники парада смогут припарковаться на территории возле первого городского пляжа, у ресторана «Россия», зала торжеств «Гранд отель», на улице Сулеймана Стальского, а также в специально отведенных парковочных местах по улице Ленина. В городской администрации предупредили, что оставленные в неположенных местах автомобили эвакуируют.

Парад будет длиться с 10 до 13 часов, а с 20:00 до 22:00 пройдет праздничный концерт на набережной города. Там же напротив кинотеатра «Москва» 31 июля заработает выставка вооружения и военной техники Каспийской флотилии.

Масштабное празднование закончится запуском грандиозного салюта в 22:00

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