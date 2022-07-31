На Ставрополье при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли пять человек

Шесть человек доставлены в Петровскую больницу, за их жизни борются врачи. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья

В Ставропольском крае под Светлоградом произошло ДТП - столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Автоавария произошла в воскресенье днем, 31 июля 2022 года, автомобили столкнулись лоб в лоб. Известно о пяти погибших, среди которых один - ребенок.

На месте ДТП погибли пять человек. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло 31 июля 2022 года примерно 12:30 на 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» возле города Светлограда. Водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон на том месте автотрассы, где это разрешено, но не убедился в безопасности совершаемого маневра. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской Газелью. В результате столкновения оба транспортных средства мгновенно загорелись.

Известно, что микроавтобус выполнял рейс «Малый Барханчак - Ставрополь», маршрутное такси двигалось из Ипатовского округа Ставрополья.

В ДТП от полученных травм погибли 5 человек, среди них - ребенок. Еще шесть участников смертельной автоаварии доставлены в больницу Петровского округа, за их жизни сейчас борются медики. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

На месте страшной аварии работают наряды ДПС, сотрудники прокуратуры, а также следователи. В данный момент личности всех погибших и раненых устанавливаются. В момент столкновения с иномаркой в салоне микроавтобуса находились девять человек.