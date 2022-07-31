Рабочая неделя на Ставрополье начнется с жары до +38 градусов

На Ставрополье придет изнуряющая жара до +38. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты Ставропольского гидрометцентра рассказали, что новая рабочая неделя в регионе будет такой же изнуряющей, как и минувшие выходные. В крае ожидается жара до +38.

В понедельник, 1 августа 2022 года, в Ставропольском крае будет сухо и без осадков. Столбики термометра покажут +33...+38. Ветер восточный 5-10 м/c с порывами до 11-14 м/c. В краевом центре воздух прогреется до +33...+35, без существенных осадков, ветер восточный 12-14 метров в секунду.

В понедельник будет сухо и безветренно. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 2 августа 2022 года, местами по краю может пройти кратковременный дождь с грозой. При это воздух прогреется до 28...+38 градусов тепла, ветер будет дуть восточный 5-10 м/c. В краевой столице ночью температура воздуха опустить до благоприятных значений в +19...+21 градус, но уже утром температура начнет стремительно повышаться. В Ставрополе также ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер восточный 8-10 метров в секунду. Столбики термометра укажут +30...+32 градуса.

Местами по краю сохраняется опасность возникновения пожаров. Фото: stavpogoda.ru

Синоптики также предупредили жителей и гостей региона об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях. По данным сайта регионального гидрометцентра, местами по Ставропольскому краю в течение суток 1 августа 2022 года ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.