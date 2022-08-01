«Один за всех, и все на одного»: в Дагестане толпа мужчин завязала драку, не поделив дорогу

Мужчины в Дагестане стали яростно бить друг друга и их драку сняли очевидцы.

В Дагестане несколько мужчин покинули на дороге свои автомобили и начали яростно колотить друг друга.

Инцидент произошел на одной из оживленных автотрасс республики. Причина конфликта до сих пор неизвестна, но можно предположить, что кто-то из местных жителей случайно задел другого, во время движения автомобилей. Или кто-то из водителей не предоставил другому преимущество в движении. В итоге между дагестанцами завязалась словесная перепалка, которая переросла в полноценный кулачный бой.

В потасовке приняли участие шесть взрослых мужчин: двое пытались разнять ожесточенную бойню, затем на подмогу к разнимающим прибежали еще два водителя, которые покинули свой транспорт, чтобы утихомирить лихачей.

Появившиеся кадры заметно позабавили местных жителей, которые стали оставлять ироничные и смешные комментарии.

- С вероятностью 90% - кто-то кого-то не пропустил, - делает предположение местная жительница.

- Вроде взрослые люди , а дерутся как дети. Аж стыдно смотреть, - оставила сообщение одна из подписчиц крупного паблика в социальной сети.

- Кто с кем дерется, вообще не разберешь, - недоумевает молодой человек, а другой комментатор отвечает ему забавным уточнением.

- Лысые с волосатыми, не видишь что ли, посмотри внимательно, - иронизирует местный житель. (прим. редакции. орфография и пунктуация автора комментариев сохранены)

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили, что драка произошла почти на пустом месте.

- Была бы реальная причина для драки, но нет... банальная несдержанность, нетерпимость и отсутствие уважения друг к другу на дороге, и в жизни..., - рассказала пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева.

Полицейские выяснили, что мужчины не хотели стоять в автомобильной пробке, поэтому попытались обогнать машины друг друга. В результате словесная перепалка переросла в бойню.

Двоих участников конфликта - 26-летнего жителя Каспийска и 34-летнего жителя Дербента, удалось задержать и отправить в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении участников потасовки административные материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разгневанный дагестанец напал с ножом на семью туристов, получив замечание за сбитую коляску с ребенком

В Каспийске задержали мужчину, угрожавшего ножом семье туристов (подробнее)