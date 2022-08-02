Успел спрятать паспорт: россиянин сбежал из рабства в Дагестане, проявив смекалку

После работы на стройке россиянин попал на кирпичный завод. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На кирпичном заводе в дагестанском Каспийске в трудовом рабстве находятся более 20 человек. Об этом рассказал 27-летний иркутянин, которому повезло больше других - он проявил смекалку и смог сбежать от рабовладельцев.

Евгений родился и вырос в рабочем поселке Тайтурка, что в 75 километрах от Иркутска.Уже во взрослом возрасте он перебрался в Москву, где работал на масштабной стройке. Три месяца назад строительство завершилось. Евгению предстояло решить вопрос с дальнейшем трудоустройством. Так он оказался на площади трех вокзалов. А дальше все «по классике»: к парню подошел незнакомец и предложил работу с отличными условиями на юге страны. Иркутянина, помимо зарплаты, обещали обеспечить жильем и питанием. Безработного молодого человека условия полностью устроили и он отравился на автобусе в Дагестан.

Следующие три месяца жизни Евгения больше походили на ад: график 24 на 7, без выходных и зарплаты. Лишь в одном не обманул незнакомец с вокзала: жильем и едой иркутянина обеспечили - спал он на территории завода, питался тем, что перепадет. Со слов Евгения, в том же положении, помимо него, находились еще более 20 человек.

- От такого графика у мужчины очень сильно болели руки, однако отдыхать ему, как и другим 21 человеку не позволялось, - рассказал представитель общественного движения против рабства «Альтернатива».

Евгений смог сбежать и переживает за оставшихся на заводе товарищей по несчастью. Фото: "Альтернатива"

Евгений рассказал, что руководством предприятия выступал целый семейный подряд: отец и его двое взрослых сыновей.

- На все просьбы о послаблении режима мужчины грозились сильно побить, после чего могли ударить по голове рукой или же побить ногами, - поделился подробностями своей рабочей жизни иркутянин.

Когда и на третий месяц Евгения оставили без зарплаты, а условия не поменялись, он решился на побег. К подобному развитию событий он как мог подготовился заблаговременно. Отправляясь в Дагестан он понимал, что может влипнуть в неприятную историю, подобную тем, что рассказывают в соцсетях и через СМИ волонтеры общественного движения против рабства в России «Альтернатива». Поэтому твердо решил, что в первую очередь, нужно позаботиться о сохранности документов.

- Он спрятал паспорт, напрочь отказываясь его передать «для хранения». Именно это и спасло парня, - рассказали в «Альтернативе».

В один из дней Евгений выждал подходящего момента и смог сбежать с кирпичного завода, который, как оказалось, находится недалеко от аэропорта в Каспийске. После побега он связался с общественниками, они помогли ему вернуться в Москву. После спасения мужчина рассказал о людях, которые, как и он, терпят издевательства от современных рабовладельцев. Сейчас на кирпичном заводе в помощи нуждаются более двух десятков простых работяг. Общественники намерены добиться их освобождения.

- Сейчас мы разыскиваем данный завод, чтобы помочь оставшимся там «работникам», - отметили в «Альтернативе».

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