Экс-начальник МЧС Ставрополья и его заместители получили условный срок за мошенничество

Александр Иваницкий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор трем сотрудникам МЧС региона, занимающих серьезные должности. Под следствие попали бывший начальник ведомства, генерал-майор внутренней службы Александр Иваницкий, а также его заместители полковники Виктор Чумаков и Евгений Морозов.

Все трое прошли по статье за мошенничество. Согласно данным правоохранительных органов, мужчины похитили деньги, выделенные МЧС на ремонт системы комплексной безопасности населения. Бывший глава ведомства принял документы о сдаче работ, зная, что тендер исполнен неполностью. Ущерб составил 2,3 миллиона рублей.

Иваницкий получил условный срок в 4 года, штраф на полмиллиона рублей, разжалование из генералов и запрет занимать такие серьезные должности. Чумаков тоже прошел по условному сроку, но уже на 3,5 года. Также он должен выплатить 400 тысяч рублей. Его коллега Морозов получил 3 года условно, штраф 300 тысяч рублей и разжалование из полковников.

Всего регион получит 1,2 миллиона рублей обратно. Приговор пока в законную силу не вступил, обвиняемые могут подать апелляцию.

Отметим, для бывшего начальника ГУ МЧС это уже второй приговор. В декабре Иваницкого приговорили к огромному штрафу в 3 миллиона рублей за мошенничество на 1 миллион.

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