Экс-глава МЧС Ставрополья предстанет перед судом за мошенничество

Александр Иваницкий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц утвердил обвинение по уголовному делу в отношении экс-начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Ему вменяют статью "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Между МЧС и фирмой был заключен договор о реконструкции ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю». Бывший глава ведомства принял документы о сдаче работ, зная, что тендер исполнен неполностью. На счет подрядчика перечислили деньги, в том числе - 2,3 млн рублей, которые они по факту заработали. Средства обналичил директор ООО. Дело бывшего руководителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю выделено в отдельное производство, поскольку остальные участники преступной группы заключили с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Источник stav.kp.ru в Промышленном районном суде Ставрополя, куда было передано дело, пояснил, что речь идет об Александре Иваницком. Ранее его уже судили за получение взятки в миллион рублей от подрядчика.

ООО "Стройсервис" выиграло ведомственный тендер на реконструкцию пожарной части в Минеральных Водах. Изначальная сумма контракта - 104 млн рублей. На торгах компания снизила тендер на полмиллиона рублей. По данным следствия, Иваницкий за миллион рублей должен был помочь фирме выиграть контракт и принять работы без проверки качества.

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил Иваницкого к штрафу в 3 млн рублей и запретил в течение трех лет занимать должности в системе государственной службы, вооруженных силах и правоохранительных органах. По вменяемой статье фигуранту грозило до 12 лет лишения свободы. Прокуратура пыталась оспорить решение ввиду его мягкости. Суд, например, принял во внимание "деятельное раскаяние подсудимого". Однако Краевой суд оставил приговор неизменным.