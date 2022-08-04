Леопарды Лео, Хоста и Лаура активно осваивают новую территорию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В дикую природу Северной Осетии еще 16 июля 2022 года были выпущены три молодых леопарда. Специалисты в центре восстановления этих диких кошек на Кавказе разрешили выпустить молодых особей в природу. Они были полностью готовы слиться с естественной средой.

Группа экспертов из проекта «Возращение барсов в Осетию» осуществила выпуск трех хищников по имени Лео, Хоста и Лаура. За этим знаменательным событием следила вся Северная Осетия, а также специалисты из центра восстановления в Сочи, где леопарды жили два года. Сейчас у диких кошек идеальный возраст для того, чтобы быстро адаптироваться в диких условиях и продолжить популяцию этих животных в их естественной среде обитания.

Ранее специалисты центра сообщали, что один из леопардов - Лео, родной брат Батраза, большой дикой кошки, которую выпустили в Осетии в 2020 году. А Лаура и Хоста - родные сестры Волны и Агунды, которые также были выпущены вместе с Батразом в дикую природу. Вместе со своими родственниками - леопарды должны стать полноценной группировкой по привлечению других диких кошек из соседних регионов Закавказья. В ближайшем будущем леопарды с других территорий будут образовать пары, у них появится потомство.

Дикие кошки были выпущены в естественную среду обитания в субботу, 16 июля 2022 года.Фото: ИПЭЭ РАН

Что известно сейчас о трех леопардах выпущенных в Северной Осетии

Прошло почти две недели с тех пор, как леопардов выпустили в их естественную среду обитания. Для определения их местоположения специалисты приняли решение использовать отечественные передатчики геолокации, которые не только позволяют определить, где находится леопард, но и сообщить экспертам, какое расстояние преодолели хищники.

Так в центре «Возращение барсов в Осетию» рассказали что за время самостоятельной жизни в природе Лео и Лаура прошли не менее 57 км, а Хоста - примерно 47 км.

- По мере исследования того, как именно выпущенные леопарды проходили это небольшое расстояние, мы выявили отличия в характере освоения ими пространства. Например, они по-разному используют особенности рельефа, - сообщили специалисты в социальных сетях.

В данный момент, выпущенные 16 июля 2022 года леопарды активно осваивают территорию Турмонского лесного массива. Пока хищники не выходят за его пределы, но по мнению ученых, это соотвествует нормам поведения хищников - они осваиваются. Привыкают к жизни в естественной среде, изучают территорию охотятся - на шакалов и енотовидных собак и барусков. Специалисты уточнили, что на территории Турмонского заказника также есть крупные парнокопытные, на которых также могут нападать хищники.

- Что интересно, сразу же после выпуска все три леопарда разошлись в различные стороны, что также говорит о норме поведения этих животных в природе. Звери не составляют конкуренцию друг другу, - рассказали ученые.

Недавно, в центре мониторинга леопарда на Кавказе поделились редким снимком. На нем изображен отпечаток лапы самца Лео. Согласно данным специалистов, хищник по имени Лео чаще перемещается по «верхнему ярусу» заповедника с частыми спусками и подъемами. Самец предпочитает большие значения высот, нежели самки. Хоста и Лаура большую часть времени исследуют такие направляющие элементы рельефа, как долины рек.

След самца Лео. Фото: телеграм-канал мониторинга леопарда на Кавказе.

Напомним, три дикие кошки были выпущены в Северную Осетию в рамках программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В реализации этой важной миссии задействованы сотрудники Минприроды России, специалисты Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и другие специалисты крупнейших центров в стране.

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