Пролетела три метра - ни царапины! На Эльбрусе спасли туриста, родившегося «в рубашке»

При восхождении на Эльбрус туристка провалилась в трещину. Фото: пресс-служба МЧС России

В пресс-службе МЧС по республике Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели успешно завершили миссию по поиску девушки из Краснодара, которая отправилась покорять Эльбрус в незарегистрированной группе. Туристка упала в трещину и запросила помощь.

В ведомстве уточнили, что сигнал о спасении поступил в 11:50, 4 августа 2022 года.Туристы из Краснодара рассказали, что на южном склоне горы Эльбрус (высота 4000 метров) 30-летняя девушка провалилась в трещину на глубину примерно трех метров.

Спасатели незамедлительно выдвинулись по указанным координатам. В ведомстве рассказали, что в 12:31 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью были завершены.

Сотрудники МЧС смогли достать девушку из трещины. В результате падения туристка не получила никаких травм, от помощи врачей она отказалась. К спасению 30-летней жительницы Краснодара привлекали спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели «Курорта Эльбрус».

Сотрудники МЧС настоятельно просят жителей и гостей республики быть предельно внимательными на туристических маршрутах, ведь горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.

Ранее, «КП-Северный Кавказ» писала о трагической гибели 19-летнего Ахмеда Жилетежева, который сорвался в пропасть, в воскресенье, 24 июля 2022 года. Спортсмен, в составе незарегистрированный группы туристов, совершал подъем на гору Бука-Баши.

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